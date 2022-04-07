سعر ومواصفات هاتف vivo v23 5G

أعلنت شركة فيفو مؤخرا عن إطلاق هاتفها الجديد vivo v23 الذي يأتي منافسا في فئة الهواتف الرائدة، واليوم ومن خلال هذا المقال سنتعرف سويا على مواصفات وسعر الجهاز.

المواصفات

الأبعاد 157.2 × 72.4 × 7.4 أو 7.6 ملم. الوزن 179 أو 181 جرام. نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة تشغيل Funtouch 12. المعالج MediaTek Dimensity 920 5G. معالج الرسوميات Mali-G68 MC4. ذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الرامات 8 أو 12 جيجا بايت. الحماية واجهة من الزجاج (Schott Xensation Up)، الظهر من الزجاج. الشبكة GSM / HSPA / LTE / 5G.

الشاشة

يمتلك الهاتف شاشة ممتازة من نوع أموليد وبمقاس 6.44 إنش بدقة 1080×2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث عالي يصل إلى 90 هرتز وكما تدعم أيضاً تقنية البعد الديناميكي العالي HDR10+، وبالنسبة لكثافة البكسلات فهي 409 بكسل لكل إنش.

البطارية والشحن

يأتي الهاتف ببطارية جيدة نوعا ما تقدر سعتها بـ 4200 ملي أمبير مصنوعة من ليثيوم بوليمر، أما بالنسبة للشحن فالجهاز يأتي مع شاحن قوي بقدرة 44 واط وهذا ما يجعل البطارية تشحن من 1% إلى 68% في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة فقط.

الكاميرا

يحتوي هاتف vivo v23 على خمسة كاميرات إثنان من الأمام وثلاثة من الخلف وفي ما يلي جميع المواصفات التي تأتي بها:

الكاميرا الرئيسية كاميرا فائقة الاتساع كاميرا ماكرو الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية فائقة الاتساع الدقة 64 ميجا بكسل. 8 ميجا بكسل. 2 ميجا بكسل. 50 ميجا بكسل. 8 ميجا بكسل. فتحة العدسة 1.9/f. 2.2/f. 2.4/f. 2.0/f. 2.3/f. الخاصيات تقنية التركيز التلقائي PDAF، تقنية البعد الديناميكي العالي HDR، البانوراما. – – تقنية AF، تقنية البعد الديناميكي العالي HDR. – دقة الفيديو 4k و1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، تدعم تقنية تثبيت الصور gyro-EIS. – – 4k و1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. –

سعر هاتف vivo v23

سعر الهاتف العالمي المعلن على موقع gsmarena هو 461 دولار لنسخة 12/256 و408 دولار لنسخة 8/128.