تطبيق Computer Launcher آخر إصدار 2022: تحويل الهاتف إلى كمبيوتر حقيقي

هل تريد تحويل الهاتف إلى كمبيوتر حقيقي أو حاسوب pc؟ هذا الأمر سهل وبسيط من خلال تحميل تطبيق Computer Launcher للهواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي، حيث صمم التطبيق كمشغل للكمبيوتر المكتبي على هاتفك الذكي، وقد بلغت عمليات تثبيت التطبيق لأكثر من 10 مليون عمليه، كما تم تحديثه في 14 يناير 2022 الجاري، ونوضح لكم بموقع نجوم مصرية طريقة استخدام التطبيق ومتطلبات تشغيله على هاتفك.

تطبيق Computer Launcher

بعض الأشخاص يفضل أن يكون تصميم هاتفه الذكي من حيث التشغيل وعمل التطبيقات مثل الكمبيوتر الأساسي، أو يريد مفاجئة أصدقاءه بتغيير هاتفه، وفي سبيل ذلك يبحث عن كيفية تثبيت أنظمة تشغيل الكمبيوتر على الهاتف، لهذا وجدنا تطبيق تحويل الهاتف إلى كمبيوتر حقيقي عن طريق تطبيق Computer Launcher، وذلك للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث صمم البرنامج المستوحى من نظام التشغيل Computer Win 10 من حيث المظهر الفريد لشكل تشغيل الكمبيوتر على جهازك الاندرويد.

طريقة تحويل هاتف الأندرويد إلى ويندوز 10 مثل الكمبيوتر

يتم تثبيت تطبيق تحويل الاندرويد الى ويندوز 10 عن طريق متجر التطبيقات جوجل بلاي، ولكن مع التحديث الأخير للتطبيق فإنه يحول الاندرويد إلى ويندوز11، ثم يتم تشغيله على هاتفك بسهولة:

بعد تسطيب التطبيق يتم تحويلك إلى سطح الهاتف.

ستجد سطح الهاتف تحولت به الأيقونات مثل الكمبيوتر الثابت، كما يظهر بالصورة.

وتظهر لك الأيقونات من (المستخدم- وسلة المهملات- This PC- واختصارات الأيقونات).

وبالدخول لاي أيقونة تتطلب السماح بتطبيق كمبيوتر لانشر للوصول إلى مستنداتك وصورك وملفاتك على الجهاز حتى يعمل التطبيق.

فيديو توضيحي لكيفية عمل تطبيق Computer Launcher

متطلبات تثبيت ويندوز 11 على هاتفك الذكي

إن إصدار تطبيق تحويل الهاتف إلى كمبيوتر (كمبيوتر لانشر) آخر إصدار الحالي تم تحديثه عام 2022 ويتطلب لتشغيله:

حجم التطبيق: 13M

الإصدار الحالي: 11.40

يتطلب أندرويد 4.1 فالأحدث.

كما توجد الكثير من التطبيقات والبرامج التي تحول هاتفك إلى كمبيوتر بطرق سهلة وبسيطة، مثل هذا لتطبيق الذي حصل على 4.8 من 5 من تقييمات مستخدميه الذي وصل عددهم لأكثر من 10 مليون مستخدم.