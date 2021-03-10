تحذير من تطبيق يتجسس على البيانات في هواتف الاندرويد

أكثر من 100 مليون شخص حول العالم من مستخدمي هواتف الاندرويد معرضون لاختراق بياناتهم ، وهم الذين حملوا تطبيق يتجسس على البيانات ، وهو تطبيق خطير للغاية، حيث يخفي برامج تجسس خبيثة، وتورطه في خرق بيانات ملايين المستخدمين، فقد حذرت مجلة فوربس الأمريكية في تقرير نشرته، من تطبيقات VBN “في بي إن”.

تطبيق يتجسس على البيانات في هواتف الاندرويد

تطبيقات في بي إن خطيرة للغاية

وأوضحت مجلة فوربس في تقريرها محذرة من تطبيقات “في بي إن” ولا سيما المجانية منها، كما حذرت من تطبيق “سوبر في بي إن” على وجه التحديد، حيث قالت الشركة المسؤولة عن تطبيق “في بي إن برو”: إن “أكثر من 105 ملايين شخص قد تُسرق تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ويتم بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت وتسجيل محادثاتهم الخاصة”

وأضافت الشركة مشيرة إلى أن تلك التطبيقات، “تسمح للقراصنة باعتراض الاتصالات بين المستخدم والمزود، وحتى إعادة توجيه المستخدمين إلى خادم متسلل ضار”.

آلية عمل تطبيق يتجسس على البيانات

وتقوم تطبيقات “VPN”، التي منعتها العديد من الدول حول العالم، على إنشاء “ممر” بين جهاز المستخدم والإنترنت، وتوجيه حركة المرور الخاصة به عبر خادم لإخفاء موقعه ونشاطه على الإنترنت، وهو ما جعل هذه التطبيقات على الرغم من خطورتها أكثر شيوعًا واستخدامًا في السنوات الأخيرة.