تقنية

تطبيق المراسلات الفورية المنافس الأقوى لـ WhatsApp يحصل على ميزات خرافية جديدة يتحدى بها جميع التطبيقات المنافسة

إسلام عوض

يُعد تطبيق Telegram للمراسلات الفورية أحد أهم التطبيقات المنافسة لتطبيق WhatsApp الأول عالمياً من ناحية أعداد المستخدمين، وفي إطار المنافسة بين تيلجرام وواتساب، يقوم كل منهما بإضافة تحديثات جديدة وميزات ليتحدى بها التطبيق الآخر، ولكن وبالرغم من أن أعداد مستخدمي تطبيق واتس آب تتعدى الـ2 مليار مستخدم حول العالم، إلا أن تيلجرام يتفوق عليه من ناحية الخدمات والمميزات.

تطبيق المراسلات الفورية المنافس الأقوى لـ WhatsApp يحصل على ميزات خرافية جديدة يتحدى بها جميع التطبيقات المنافسة

Telegram ينافس WhatsApp بميزات جديدة

وأعلنت منصة تيلجرام مؤخراً عن إضافتها للعديد من المميزات الجديدة التي ستكون للمشتركين بخدمة Telegram Premium، حيث سيتمكن مستخدمي هذه الخدمة من حظر كل الرسائل الصوتية وذلك من خلال أرقام تيلجرام، وكذلك حظر أرقام معينة من استقبال رسائل منها.

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وبدأ تطبيق Telegram المنافس الشرس لتطبيق WhatsApp في اختبار هذه الميزة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات الخاصة بالخصوصية من التطبيق.

وكان تليجرام قد أعلن عن إطلاق خدمته المدفوعة Telegram Premium، في التاسع عشر من يوليو الماضي، وأكد على أن المستفيدين من هذه الخدمة سيصبح بإمكانهم إرسال ملفات حتى 4 جيجا بايت مع سرعة تنزيلها، كما سيتمكن مستخدمي الخدمة المدفوعة من استخدام أدوات جديدة إضافية في الدردشة، وكذلك حجب الإعلانات والتحميل الغير محدود للبيانات، بالإضافة إلى مزيد من أدوات التحكم في المراسلات الجماعية والفردية.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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