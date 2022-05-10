تسريبات آيفون 14 الجديدة يأتي بكاميرا خرافية وميزة حصرية تظهر لأول مرة

محمد فوزي

مع اقتراب طرحه بالأسواق خلال سبتمبر المقبل، كثرت تسريبات المواصفات المرتقب أن يأتي بها هاتف آيفون 14 القادم من شركة آبل الأمريكية، والتي حملت العديد من المفاجآت من حيث التغيرات الجوهرية التي قد يشملها، سواء على وضعية ودقة الكاميرات أو شكل ونوع الشاشة، أو من حيث المِيزة الحصرية التي تظهر معه للمرة الأولى، وهو ما نتناوله معكم خلال السطور التالية.

تسريبات آيفون 14 الجديدة يأتي بكاميرا جبارة وميزة حصرية تظهر لأول مرة
المحتويات
تسريبات آيفون 14
كاميرات ثورية فائقة الدقة
وميزة حصرية والسعر

تسريبات آيفون 14

أما عن أبرز التسريبات، فأشارت إلى صدور 3 نسخ فقط من السلسلة وهي النسخة العادية والبرو والبرو ماكس، وإمكانية الاستغناء عن النسخة الميني واستبدالها بآيفون منخفض القيمة من نوع se، وبالنسبة للشاشة فتواجه الشركة عجز في شاشات سامسونج أوليد، وقد يتم توفيرها في النسختين البرو والبرو ماكس فقط بحجم 6.06 مع معدل تحديثها 120 هيرتز في الثانية، مع تزويده بمعالج A16 Bionic.

تسريبات آيفون 14 الجديدة يأتي بكاميرا خرافية وميزة حصرية تظهر لأول مرة 1 10/5/2022 - 11:33 م
تسريبات آيفون 14 الجديدة يأتي بكاميرا خرافية وميزة حصرية تظهر لأول مرة

تسريبات حديثة لهاتف iPhone 14 تكشف عن تزويده بميزة فريدة من نوعها ومواصفات قوية

تسريبات آيفون 14 يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية و3 ميزات ثورية

كاميرات ثورية فائقة الدقة

ولأول مرة سيتم مضاعفة الميجا بكسل للكاميرا الرئيسية 4 أضعاف لتأتي بدقة 48 ميجا بكسل، بدلاً من 12 ميجا بكسل كما هو الحال في آيفون 13 الماضي، بجانب وحدتين آخريتين بدقة 12 ميجا بكسل، ما يعني أن الشركة الأمريكية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدقة الكاميرات لمنافسة سامسونج إس 22، مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K، كما سيتم تزويده بذاكرة وصول عشوائي رام قدرها 6 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت وقد يصل إلى 1 تيرا بايت.

اتف آيفون iPhone 14
آيفون iPhone 14

وميزة حصرية والسعر

ومن المتوقع أن يتم تزويد السلسلة بتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ لأول مرة، مع وجود منفذ شحن من نوع USB-C للسماح بشحن الهواتف بشكل أسرع، وَسْط توقعات بارتفاع أسعار الهواتف بقيمة 100 دولار أمريكي عن سابقتها من السلسلة الماضية.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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