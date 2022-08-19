تقنية

تردد القنوات المجانية الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022

محمد إبراهيم عباس

بعد الوصول إلى الدوري الثماني من بطولة أبطال آسيا 2022 تزايد البحث في الساعات الأخيرة عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لهذه البطولة وهذا ما سوف نقدمه لكم في هذا الموضع.

القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022

‏تمتلك مجموعة من القنوات بي أن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات وأحداث بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالإضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية على قمر صناعي عربسات ونايل سات، وتمتلك قنوات ssc السعودية الرياضية أيضا حقوق إذاعة مباريات هذه البطولة.

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على الجانب الآخر يشارك في هذه النسخة من البطولة عدد كبير من الأندية العربية وعلى رأسهم الهلال السعودي بعد حصوله على آخر نسخة من البطولة بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

البيانات  قمر نايل سات Nilesat قمر عربسات
التردد  12284 12149
الاستقطاب v H
معدل الترميز 27500 27500
FEC  5/6 5/6

تردد قناة ssc الرياضية

البيانات  قمر نايل سات Nilesat قمر عربسات
التردد  11411 11804
الاستقطاب H H
معدل الترميز 27500 27500
FEC  3/4 3/4
محمد إبراهيم عباس

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


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