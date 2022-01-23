تحذير من استخدام وتبادل تلك المعلومات عبر واتساب وتيليجرام

بالرغم من التحديثات المستمرة لهما والإضافات والتقنيات الجديدة والرائعة المضافة والمتوفر لمئات الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، إلا أن تطبيقي واتساب وتليجرام الشهيرين للتراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات قد أثارا الجدل خلال الفترة الأخيرة، بشأن عدم الحفاظ على سرية بعض المعلومات، بل قد تطرقت بعض التقارير على إطلاق بعض العاملين في الواتس على محادثات بعض الأشخاص المطلوبين أمنيًا، وهو ما يشير إلى الحذر من تبادل المعلومات الحساسة جدًا لدى تطبيقات التراسل الفوري، وهو ما دفع الهند للتحذير من ذلك أيضًا.

تحذيرات تطال واتساب وتليجرام

وقامت الحكومة والمخابرات الهندية مؤخرًا التي يتم فيهما تطبيق WhatsApp وTelegram على نطاق واسع، من تبادل المعلومات المهمة، وطالبت المسؤولين الحكوميين بالامتناع عن استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركات أجنبية، لمشاركة المعلومات السرية، وفقًا لما تداولته العديد من التقارير نقلاً عن موقع “News18” الهندي، كما طالبتهم أيضًا باتخاذ خطوات عاجلة لوقف انتهاك سياسات وإرشادات أمن الاتصالات الوطنية.

خوفًا من التجسس

جاءت تحذيرات الهند بسبب هاجس التجسس، بعدما وصفت الأجهزة الذكية الجديدة والتطبيقات الأجنبية للتراسل بأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي ويجب تجنبها أثناء مناقشة قضايا مهمة أو سرية من قبل جميع الوزارات، وقدمت بعض الإرشادات في حالة عقد مؤتمرات الفيديو والعمل من المنزل بسبب كورونا، مع اللجوء إلى مسح المستندات السرية ضوئيًا وتخزينها بهواتفهم الذكية، ومشاركتها أو إرسالها باستخدام واتساب وتيليجرام، مع إبقاء هواتفهم وساعاتهم الذكية في الخارج أثناء المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

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يأتي هذا في الوقت الذي كانت نشرت فيه العديد من التقارير إلى انتهاك بعض مسؤولي تلك التطبيقات لخصوصيات الكثيرين بحجة المطالبات الأمنية وغيرها، وهو ما يُحتم على جميع المستخدمين عدم الوثوق في تلط التطبيق في مراسلة بعض المعلومات الحساسة والهامة لديهم،بجانب حماية هواتفهم وتطبيقاتهم من الهاكرز عبر وضع كلمات وأرقام سرية صعبة وعدم الضغط على أي روابط غير موثوقة.