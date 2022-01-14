تحذير أمني جديد لأكثر من ملياري مستخدم لتطبيق واتساب والحل السريع

يستهدف العديد من المحتالين والنصابين الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، وذلك من خلال اختراق الحسابات الخاصة بالضحايا في محاولة منهم للحصول على كافة البيانات المصرفية والمعلومات والصور الشخصية على التطبيق، ويعتبر ذلك من التهديدات الكبيرة التي تواجهه المستخدمين خلال هذه الفترة، ولذا نقدم لحضراتكم بعض النصائح الهامة من أجل تفادي عمليات الاختراق والمحافظة على الحسابات البنكية والمعلومات السرية على التطبيق خلال الفترة القادمة.

تحذيرات أمنية لمستخدمي تطبيق واتساب

أشارت الصحيفة البريطانية “express” أن الخبير الأمني “ديمتري بيستوزيف” مدير البحث والتحليل بشركة الأمن السيبراني “Kaspersky”، قد حذر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري والذي يبلغ عددهم أكثر من ملياري مستخدم من عمليات النصب والاختراقات، التي يستخدمها الهاكرز خلال الفترة الأخيرة لسرقة هوياتهم وبياناتهم ومعلوماتهم السرية.

أوضح الخبير الأمني من خلال تصريحات صحفية أن تطبيق واتساب لديه مشكلات أمنية، وأنه يجب على المستخدمين عدم مشاركة البيانات والهامة والسرية على التطبيق، مؤكداً للجميع أن منصة واتساب ليست منصة آمنة، مناشداً المستخدمين بعدم مشاركة المعلومات الحساسة.

ووفقاً لما تم نشره أن أحد المشكلات الهامة للمستخدمين ما يٌطلق عليه “بديل بطاقة SIM”، حيث يقوم الهاكر باستنساخ رقم الهاتف الذي يستخدمه الضحية على التطبيق وتخصيصه لبطاقة اتصال جديدة، وذلك من أجل الوصول إلى كلمات المرور والحسابات المصرفية عبر تطبيق الدردشة الفوري واتساب.

نصائح لمستخدمي واتساب

توفر المنصة الحالية للتطبيق الدردشة حلاً مبتكراً من أجل تزويد متابعيه بحماية إضافية، وذلك من خلال استخدام ميزة التحقق من خلال خطوتين، لمنع وصول المحتالين إلى المعلومات الشخصية لهم، حيث تتطلب منهم ستة أرقام يطلبة التطبيق في حال الدخول إلى حسابك من جهاز آخر، كما حث الخبير الأمني بضرورة إيقاف تشغيل خيار آخر ظهور من إعدادات الخصوصية عبر واتساب، والتأكد من عدم ظهور صورة الملف الشخصي لأي شخص ليس من جهات الاتصال معك.