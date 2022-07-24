بالفيديو | أربعة علامات تدل على أن هناك شخص ما يتجسس على هاتفك

يعد تطور التكنولوجية وتوسعها بشكل كبير للغاية، ومعرفة الكثير من الناس بها وعمل الكثير بالناس بوظائف تكنولوجية جعل الناس لها القدرة على اختراق أجهزة الغير سواء بالخبرة الكثيرة في العمل أو الدراسة للهكر والأساليب الغير شرعية لاقتحام جهاز الغير، ومع التطور التكنولوجي وقلة الضمير والشروحات الموجودة في كل منصات التواصل عن طريقة التجسس على الهواتف، أصبح الأمر سهلاً لدي المتجسسين ومعدومي الضمير، لذلك ننوه على وجود أربعة علامات تدل على أن هناك شخص ما يتجسس على هاتفك، ويجب عليك الحذر إذا وجدت أي من العلامات التي سوف نذكرها في هذا المقال، وسنعرضها لكم في نقاط سريعة الآن يجب عليكم الانتباه جيداً.

أربعة علامات تدل على التجسس

سنوضح لكم الآن العلامات الأربعة، يجب قراءتها بعناية، وإذا كانت موجودة إحدى هذه العلامات في هاتفك يجب عليك اتخاذ قرار بأن تجد لها حل أو تقوم بعمل ضبط مصنع لجهازك، تابع معنا.

العلامة الأولى : الهاتف يعمل ببطء

عندما تلاحظ أن هاتفك المحمول يعمل ببطء، قد يكون بسبب تطبيق ما قومت بتنزيله عبر الهاتف وهو بالأصل تطبيق تجسس، ويضر وحدة المعالجة الرئيسية التي من شأنها أن تبطئ عمل الجهاز، لذلك يجب عليك حذف التطبيقات الجديدة التي من الممكن أن تكون هي السبب.

العلامة الثانية : نفاد شحن البطارية بسرعة

إذا وجدت أن هاتفك ينفد شحنه سريعاً على فترات قصيرة، فهذا يكون بسبب خلفيات تعمل في الخلفية، وقد تكون هذه التطبيقات تطبيقات ضارة، ومنها شخص يريد الاستيلاء على جهازك المحمول، فيجب عليك مراجعة التطبيقات التي يتم تحميلها في الخلفية.

العلامة الثالثة : ارتفاع درجة حرارة الهاتف الخاص بك

ذلك يكون مثله مثل نفاد شحن البطارية في السبب الخاص بهما وهو التطبيقات الموجودة في الخلفية وغالباً ما تكون تطبيقات خبيثة لذلك يجب توخي الحذر منها وحذفها لأن ذلك يمثل ضغط على وحدة المعالجة المركزية CPU، ويجعل الهاتف ساخن للغاية.

العلامة الرابعة : ظهور رسائل مجهولة بكثرة وهو ما يعرف بالتصيد

ويعتبر التصيد هو أفضل الطرق الناجحة لدي القراصنة في الاستيلاء على كل الملفات الموجودة على الهاتف المحمول الخاصة بشخص ما، حيث يجعلك تشعر أنه شخص موثوق ويرسل لك رسائل هامة، ولاكتشاف أن هذا الشخص غير موثوق به ستعرف ذلك من خلال نص الرسالة عن طريق الأخطاء الإملائية، والأخطاء النحوية، والإفراط في استخدام علامات الترقيم مثل علامات التعجب، وتعتبر عناوين البريد الإلكتروني الغير رسمية هي أيضًا إحدى العلامات الاحتيالية، حيث أن الشخص الموثوق أو شركات الطيران مثلاً أو البنوك يكون التعامل معهم بشكل رسمي وبعناوين بريد إلكتروني رسمية ومعلنة.

وبعد أن ذكرنا لكم أربعة علامات تدل على أن هناك شخص ما يتجسس على هاتفك، أنتظرو منا الكثير حول عمليات التصنت والتجسس سنوضحها لكم عبر موقعنا نجوم مصرية.