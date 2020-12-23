بأسهل طريقة معرفة الرصيد سوا stc السعودية

هناك الكثير من الطرق التي توفرها شركة السعودية Stc للاتصالات للاستعلام عن رصيد سوا مجانيا، وذلك بوجود رمز مباشر للاستعلام عن رصيدك كما توفر الشركة طرق أخرى وسوف نشرحها بالتفاصيل.

كود معرفة الرصيد سوا

يمكنك معرفة الرصيد المتبقي على بطاقة سوا من خلال التواصل بأحد مندوبي الخدمة مباشرة والاستعلام عن الرصيد على الكود 1500 وعلي إتباع الخطوات بدون أي أخطاء للاستعلام بدون مشاكل.

توفر الشركة طريقة أخرى حيث يمكنك الاستفسار عن رصيد بيانات سوا بإرسال رسالة نصية يتم كتابة الرقم 2220 بداخلها وإرسالها إلى الرقم 920، سيتم الرد عليك فوريا برسالة أخرى بها الرصيد المتبقي على بطاقتك.

أكواد شركة STC السعودية