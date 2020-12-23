بأسهل طريقة معرفة الرصيد سوا stc السعودية
هناك الكثير من الطرق التي توفرها شركة السعودية Stc للاتصالات للاستعلام عن رصيد سوا مجانيا، وذلك بوجود رمز مباشر للاستعلام عن رصيدك كما توفر الشركة طرق أخرى وسوف نشرحها بالتفاصيل.
كود معرفة الرصيد سوا
يمكنك معرفة الرصيد المتبقي على بطاقة سوا من خلال التواصل بأحد مندوبي الخدمة مباشرة والاستعلام عن الرصيد على الكود 1500 وعلي إتباع الخطوات بدون أي أخطاء للاستعلام بدون مشاكل.
توفر الشركة طريقة أخرى حيث يمكنك الاستفسار عن رصيد بيانات سوا بإرسال رسالة نصية يتم كتابة الرقم 2220 بداخلها وإرسالها إلى الرقم 920، سيتم الرد عليك فوريا برسالة أخرى بها الرصيد المتبقي على بطاقتك.
أكواد شركة STC السعودية
- خدمة عملاء سوا: تستطيع الاتصال بممثل خدمة عملاء لشركة الاتصالات السعودية عن الرقم 1100، أو عبر الابليكشن الخاص بي STC أو التواصل مع خدمة العملاء عبر موقع خدماتي.
- لتشغيل جميع الخدمات التي توفرها شركة STC لعملاء سوا عليك بإرسال تفعيل على الرقم 900، وللإلغاء أي خدمة أنت مشترك بها قم بإرسال رسالة إلغاء على الكود 900.
- للاستعلام عن فاتورة الجوال أتصل على 1111.
- إذا وجهة أي مشكلة على حسابك يمكنك حلها من خلال الاتصال على الكود 900 وسيتم حلها من خلال خدمة العملاء وإذا كنت تتصل من خارج المملكة يمكنك الاتصال على 966114555555 وأم إذا من تتصل من مشغل مختلف عليم بالاتصال على 0114555555، كما يمكنك عمل محادثة مباشرة من خلال تطبيق mystc.