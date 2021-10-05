انضمام ملايين المستخدمين الجدد لـ “سيجنال” و”تيليجرام” .. بسبب عطل فيسبوك

شهدت تطبيقات المراسلة “سيجنال“ و “تيليجرام“ زيادة حادة في التنزيلات وتسجيلات المستخدمين الجدد، خلال الفترة التي توقف فيها “فيسبوك” والتطبيقات التابعة له عن العمل.

وانضم ملايين المستخدمين الجدد إلى تطبيق سيجنال يوم الاثنين ، وفقًا “لبلومبرج”.

وأشار موقع “سينسور تاور” إلى أن تطبيق تيليجرام قد تقدم 55 مركزًا، ليحتل المرتبة الأولى لتنزيلات ايفون في الولايات المتحدة.

كما تعطلت خدمات “فيسبوك” والتطبيقات التابعة لها “واتس آب” و “إنستجرام” لمدة ست ساعات أمس، وأرجعت الشركة ذلك إلى تغيير إعدادات الخادم الذي أثر على أدوات وأنظمة الشركة الداخلية مما يعقد محاولات حل المشكلة.

وأعاد الانقطاع إحياء تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، حيث كتب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أن سيجنال هو بديل مناسب لتطبيق واتساب.