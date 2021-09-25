المسلسل الكوري ” العفريت جوبلن ” موعد العرض والإعادة على قناة ليبيا الفضائية

لعشاق الدراما الكورية اعلنت قناة ليبيا الفضائية عن بدء بث المسلسل الكوري العفريت غوبلن بدءاً من الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 م .

مواعيد العفريت جوبلن على ليبيا الفضائية

موعد العرض

10.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

11.30 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

12.30 بعد منتصف الليل بتوقيت ليبيا ومصر

1.30 صباحاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

2.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

موعد الإعادة

5.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

6.30 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

7.30 مساءاً بتوقيت ليبيا و مصر

8.30 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

9.30 مساءاً بتوقيت الإمارات

تردد قناة ليبيا الفضائية LY

تبث القناة علي التردد : 10815

أفقي H

معدل الترميز : 27500

القمر : نايل سات

نفس مكان قناة ليبيا الغد القديم تحت اسم Libya LY

ملخص فكرة وقصة المسلسل الكوري العفريت غوبلن

كيم شين هو عفريت خالد وهو أيضا حامي للنفوس. يعيش جنباً إلى جنب مع قابض الأرواح الذي هو المسؤول عن أخذ أرواح الموتى,وفي الوقت نفسه، جي أون تاك هي طالبة في المدرسة الثانوية التي على الرغم من واقعها الأليم، لا تزال متفائلة. وتنتهي في الوقوع في الحب مع العفريت. بينما كيم سون هي صاحبة محل لبيع الدجاج. فتاة مشرقة وجذابة ومحبوبة من جميع الناس.

معلومات عن مسلسل العفريت جوبلن