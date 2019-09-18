إلغاء الاشتراك في نت فيلكس netflix قبل نهاية الشهر المجاني

موقع نت فيلكس ظهر بقوة في السنوات الأخيرة بعد أن بدء في تقديم أفلام، ومسلسلات من إنتاجه الخاص، وقد بدء الكثير من محبي مشاهدة الأفلام في الاشتراك في نت فيلكس لمشاهدة الكثير من الأفلام الجديدة، وقد سألنا الكثير من المشتركين عن طريقة إلغاء إشتراك نت فيلكس قبل نهاية الشهر المجاني حتى لا يتم فرض رسوم على الحساب، هذا الأمر لمن لا يرغب في استكمال اشتراكه في موقع نت فيلكس، ولذلك نعرض لكم اليوم أسهل طريقة لتنفيذ هذا الأمر.







طريقة إلغاء اشتراك نت فيلكس من داخل الموقع

وفرت نت فيلكس خاصية إلغاء الاشتراك بشكل مجاني دون دفع أي رسوم في الشهر الأول فقط، أي أن المستخدم في أول مرة لديه شهر مجاني لمشاهدة كل ما يريد على موقع نت فيلكس، في الخطوات التالية نشرح لكم طريقة إلغاء اشتراك نت فيلكس :







ندخل على الموقع الرسمي نت فيلكس دوت كوم. ستجد أي يسار صفحة الموقع صورة وجه صغيرة، اضغط عليها للدخول للإعدادات الحساب. بعد ذلك تظهر قائمة نختار منها كلمة الحساب. ستجد في منتصف الصفحة كلمة إلغاء الحساب. سيقوم موقع نت فيلكس بإلغاء حسابك بعد نهاية مدة الشهر المجاني، ولن يتم التجديد مرة أخرى. للعلم إلغاء تطبيق نت فيلكس من الجوال لا يعني إلغاء الحساب، وقد يتم فرض رسوم عليك بسبب عدم إلغاء الحساب.