إظهار وإضافة شبكة الـ واي فاي المخفية بأفضل طريقة بدون الحاجة لبرامج وتطبيقات خارجية

يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد العديد من الصعوبات والمشاكل عندما يرغبون بفتح شبكة الواي فاي المخفية وذلك بعد أن قاموا بإخفائها من ضبط إعدادات الراوتر، حيث يشتكي الكثير من المستخدمين من أن شبكة الـ واي فاي لا تظهر في الهاتف عند القيام بإخفائها، كما أن إخفاء شبكة الواي فاي دائماً ما يتم عن طريق الحواسيب ويرجع السبب وراء هذا الأمر أن المستخدمين يبحثون عن الحفاظ على أمان شبكة الواي فاي الخاصة بهم من خطر المتطفلين، بحيث لا يستطيع المستخدمين اظهار شبكات الواي فاي المخفية الخاصة بهم على هواتفهم الذكية، وذلك لأن الهواتف تقوم بعملية البحث عن الشبكات المتاحة والظاهرة لهم فقط من خلال أسماء الشبكات الظاهرة للجميع.

مميزات اخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بك..

في حالة إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بك لن تظهر بأي شكل من الأشكال لأي شخص قد يحاول اختراق هذه الشبكة حتى إذا قام بالبحث عن هذه الشبكة فلن يجدها مهما كلف الأمر، كما أن هذا الإجراء يساعد في الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك، حتى إذا زارك بعض الأشخاص في المنزل لن يعرفوا أن لديك شبكة واي فاي خاصة بك وها يحافظ على دوام باقة الإنترنت لفترة أطول، ولكن على الرغم من كل هذه المميزات إلا أنك ستحتاج لطريقة ما لفك هذا التشفير عن هواتفهم والاتصال بشبكة الإنترنت بشكل بسيط دون أي تعقيدات أو الحاجة لبرامج خارجية، لذلك من خلال مقال اليوم سنقوم بشرح طريقة إضافة شبكة الواي فاي المخفية لهواتف الأندرويد، فقط اتبع الخطوات.

كيفية اظهار شبكات الواي فاي المخفية لهواتف الأندرويد..

1- في بداية الأمر يجب عليك الوصول لنافذة إعدادات الواي فاي على هاتفك، وذلك من خلال الضغط بشكل مطول على علامة الواي فاي الموجود بشريط الإشعارات بالأعلى.

2- بعد التوجه إلى إعدادات شبكة الواي فاي على هاتفك، قم بتفعيل شبكة الواي فاي للبحث عن الشبكة وإضافتها، ولكن ستجد عدم ظهور شبكتك في عملية البحث.

3- توجه إلى الإعدادات واضغط على خيار إضافة شبكة.

4- الآن قم بإدخال اسم شبكة الواي فاي الخاصة بك.

5- قم باختيار درجة التسفير الخاصة بك من خلال الذهاب إلى إعدادات الراوتر الخاص بك، ثم الضغط على خيار “network”، ثم الدخول على شبكة الواي فاي، ثم الضغط على خيار “security” بحيث تتمكن من تحديد نوع التشفير الخاص بك، والأفضل أن يكون افتراضي.

6- قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

7- قم بحفظ جميع التغييرات التي قمت بإجرائها.

8- الآن ستجد أن الهاتف يقوم بشكل تلقائي بإضافة شبكة الواي فاي الجديدة الخاصة بك في عمليات البحث التي يقوم بإجرائها.

بعد تطبيق الخطوات ستجد أنه تم الاتصال بشبكة الواي فاي المخفية ينجاح.