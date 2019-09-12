أبل (Apple) قد تسرق التاج المتدفق لـ Netflix ولكن لمدة عام فقط

قد تتسبب خطوة شركة Apple Inc في تقديم اشتراك مجاني للتليفزيون + لمدة عام مع كل جهاز جديد في بيع جهاز iPhone لفترة وجيزة كأكبر خدمة بث عبر أرقام المستخدمين، ولكن هذا لا يعني أن شركة Apple ستحتفظ بالريادة، وفقًا لخطط الشركة المعلنة يوم الثلاثاء، فإن أي مشترٍ لجهاز iPhone أو Macbook أو iPad أو iPod Touch سيحصل الآن على خدمة البث المباشر من Apple TV + وسيتم خصم 5 دولارات شهريًا فقط إذا قرروا الاستمرار بعد انتهاء العام.







أبل تشارك في بث التلفزيون Apple TV + عبر هواتفها

بالنظر إلى أن وول ستريت تتوقع أن تبيع Apple ما لا يقل عن 130 مليون جهاز iPhone خارج الصين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وفي العام الماضي باعت أكثر من 60 مليون جهاز Macbooks و iPads، مما سيسمح لـ TV + بأن يتفوق على مستخدمي Netflix البالغ عددهم حوالي 160 مليون مستخدم.







ومع ذلك، سيتم إيقاف جميع الرهانات، حيث ستواجه Apple نفس الحاجة إلى عروض جديدة لجعل المشتركين يدفعون، مما دفع Netflix إلى إغراق مبلغ 12 مليار دولار تم الإبلاغ عنه في البرامج الجديدة العام الماضي، في حين أن الشركة أمضت شهورًا في تجميع قائمة بمواهب هوليود وعروضها المخططة، حيث يقول المحللون إن خطط أبل التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار لإنفاقها هذا العام هي طريق طويل للغاية من ضمان النجاحات التي ستحتاج إليها لجذب المشاهدين، بصرف النظر عن أرخص 5 دولارات شهريا ثمن ثمن التلفزيون +.







وقال محللون في Credit Suisse: “نعتقد أنه من غير المرجح أن تتأثر خدمة البدء في Apple TV + بمقياس للمحتوى الخفيف نسبيًا، ولا يحتوي على أي محتوى للمكتبة” نعتقد أن بدء تشغيل Netflix على مدار 10 أعوام وحجمه وتنفسه ومشاركة العملاء، إلى جانب إن سوق بث الفيديو على وشك أن يصبح مساحة مزدحمة للغاية، مع الخدمات الجديدة من Apple و Walt Disney التي ستتنافس مع Hulu و Amazon.com Inc Prime Video و HBO Max.

يقول المحللون إن هذا سيغير طبيعة العمل حيث يكون العدد المحدود نسبيًا من الخدمات والخصوصية – مثل Prime على سبيل المثال مع خدمة التوصيل المجانية من Amazon – يعني أنه نادراً ما كان على المستخدمين الاختيار، في حين أن Netflix في الماضي أخذ المحتوى من مجموعة واسعة من الاستوديوهات والشبكات، فإن العديد منهم الآن لديهم خدمات البث الخاصة بهم وسيحتفظون بامتيازات مثل، على سبيل المثال ، عالم Marvel السينمائي لأنفسهم.







أبل تطلق Apple TV + للبث التلفزيوني

تم إطلاق Apple TV + في الأول من نوفمبر في 100 دولة، وتعهد بإطلاق عرض جديد كل أسبوع وأعلنت بالفعل دراما “See” بطولة جيسون موموا، و “Morning Show”، مع ريز ويذرسبون وجنيفر أنيستون، و “Helpsters” سلسلة الأطفال من صناع “شارع السمسم”.

ولكن هذا لا يزال يترك الأمر أقل من 700 عرض منفصل من صنع Netflix في العام الماضي، بما في ذلك العشرات في قائمة الولايات المتحدة لأفضل 100 مشاهدة، كما يقال إن رائد البث يخطط لزيادة الإنفاق إلى 15 مليار دولار هذا العام، وقال دانييل مورغان، مدير محفظة في شركة سينوفوس ترست في أتلانتا والذي يملك حاليًا أسهم أبل: “تركز Apple أساسًا على بيع الاشتراكات في خدمات أخرى (مثل HBO و Showtime) وتركز بشكل متواضع على المحتوى الأصلي”.