ميدو: فخور بمرتضى منصور.. وفيريرا “بابا اللعبة”

أعرب أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن فخره بما قام به مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو، في تصريحات لقناة “صدى البلد” أنه فخور بما تحقق منذ عودة مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك، حتى فوز الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف ميدو، أن هذا ليس له علاقة بما يحدث من رئيس الزمالك خارج الملعب، مشيرًا إلى أنه تفادى كل الأخطاء التي كانت تحدث منه في الماضي، ولم يعد يركز في الأمور التي كانت تحدث خارج الملعب، والدخول في معارك مع منافسيه والرد عليهم.

وتابع ميدو، أن نادي الزمالك أصبح أفضل نادي في مصر، حيث أنه متفوق في جميع الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن العقل المدبر لعائلة مرتضى منصور، هو نجله (أمير) المشرف العام على الكرة بالنادي.

وأشاد ميدو، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي وصفه بـ “بابا اللعبة”، مشيرًا إلى أنه رحيله سيكون خسارة كبيرة للزمالك.

واختتم ميدو، حديثه بأنه لم يكن يتوقع أن يفوز فيريرا، بالدوري هذا الموسم مع الزمالك، بسبب الأزمات التي كان يعاني منها الفريق.