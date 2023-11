نتائج عرض سماك داون الأخير (11 نوفمبر 2023): راي ميستيريو يتعرض للخيانة من سانتوس إسكوبار

في عرض سماك داون الأخير (11 نوفمبر 2023) كان عدد المصارعين البارزين محدودًا، فقد انتهت فترة جون سينا الحالية مع WWE بعد أكثر من شهرين متواصلين، ولم يظهر أي من أفراد البلودلاين مثل رومان رينز وجاي وجيمي أوسو وسولو سيكوا، ولذلك تم التركيز على فريق LWO وDamage CTRL، وظهور مميز لكيفن أوينز.

سانتوس إسكوبار يمسك بعنق راي ميستيريو - مصدر الصورة: WWE.

افتتاحية العرض ، دخل كيفن أوينز ليحل محل كوري جريفز في طاولة التعليق.

دخل راي ميستيريو مع فريق LWO وتحدث عن خسارته للقب الولايات المتحدة في حدث Crown Jewel 2023، وأكد أنه سيحصل على مباراة إعادة أمام لوجان بول قريبًا، ولكن قاطعه كارليتو الذي اتهم سانتوس إسكوبار بأنه السبب في خسارة راي للقب؛ مما أثار غضب سانتوس وخرج من الحلبة معترضًا.

المباراة الأولى ، تمكن بوبي لاشلي من الفوز على كارليتو بمساعدة فريق The Street Profits الذين تصدوا لهجمات فريق LWO، ولكن لاشلي وفريقه لم يكتفوا بالفوز، بل شنوا هجومًا عنيفًا على كارليتو بعد المباراة، وكان سانتوس إسكوبار يراقب الوضع من بعيد دون أن يحرك ساكنًا.

دخل راي ميستيريو مسرعًا لينقذ كارليتو ولكن حدثت مشادة بينه وبين سانتوس أدت إلى انقلاب سانتوس وهجومه بوحشية على راي ميستيريو.

"IT WAS SUPPOSED TO BE ME AND YOU!" 😡 @EscobarWWE has completely snapped and turned on his mentor, @reymysterio . #SmackDown pic.twitter.com/SnwTZ5Svlb

تم الإعلان عن مباراة فرق سداسية ستُقام في الحدث الرئيسي للعرض بين أسكا وشارلوت فلير وبيانكا بلير ضد فريق Damage CTRL (بايلي وإيو سكاي) وكايري سين.

المباراة الثانية ، انتصار دراجون لي على سيدريك أليكساندر في مباراة رائعة من الطرفين.

دخل إل أي نايت وتحدث عن أنه كيف كان قريبًا جدًا من أن يفوز على رومان رينز وينتزع منه لقب WWE العالمي بلا منازع في Crown Jewel، ولكن جيمي أوسو تدخل وأفسد خطته، قطع حديثه جرايسون والر واستهزأ به وقال إنه لا يستحق أن يكون في حلبة مع رومان رينز، فأجابه إل أي نايت بكلمات حادة، وحاول جرايسون مهاجمته، لكنه اصطدم بضربة قوية من إل أي نايت وسقط خارج الحلبة.

Do you finally understand whose game this is? @RealLAKnight YEAH! 🔥 #SmackDown pic.twitter.com/LylxC6Pp0V

المباراة الثالثة ، انتصار إل أي نايت على جرايسون والر، وفي أثناء المباراة ظل كيفن أوينز يسخر من جرايسون وأوستن ثيري.

بعد المباراة، توجه جرايسون والر وأوستن ثيري نحو طاولة التعليق للاشتباك مع كيفن أوينز نظرًا للتعليقات الساخرة التي أطلقها عليهم، وقف كيفن لهم ولكن قام ثيري بدفعه بقوة وأجبره على الجلوس مرة أخرى، فيما قام جرايسون بفتح زجاجة مياه وسكبها على كيفن الذي حاول أن يتمالك أعصابه بقدر الإمكان ولكن لم يستطع فعل ذلك سوى لبعض اللحظات قبل أن يترك طاولة التعليق ويركض مسرعًا نحو جرايسون وثيري ليلقنهم ضربًا.

They pushed him too far… 😤@FightOwensFight can handle it but if you disrespect his friends, that's where he draws the line! Hope it was worth it @_Theory1 & @GraysonWWE.

What's going to happen to KO now? #SmackDown pic.twitter.com/17f2UWeFcJ

