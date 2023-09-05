نتائج عرض الرو الأخير (5 سبتمبر 2023): جونتر يحتفظ بلقب القارات بعد انتصاره على تشاد جيبل

في عرض الرو الأخير الذي أقيم في 5 سبتمبر 2023 كانت هناك الكثير من الأحداث المثيرة، منها عودة جاي أوسو إلى الحلبة وترحيب سامي زين به بحفاوة، وكذلك مشاجرة بين سيث رولينز وريكوشيه من جهة وشينسكي ناكامورا من جهة أخرى، وأيضًا تسليم حقيبة أموال جديدة بلون بنفسجي لداميان بريست، وانهيار ذا ميز عقليًا ومحادثته للهواء، وفي نهاية العرض كانت هناك مباراة قوية بين جونتر وتشاد جيبل على لقب القارات، في هذا المقال سنختصر لكم أهم أحداث ونتائج عرض WWE RAW لهذا الأسبوع.

جونتر يحتفل بفوزه على تشاد جيبل واحتفاظه بلقب القارات - مصدر الصورة: موقع WWE.

ملخص عرض WWE RAW الأخير

في افتتاحية العرض ، بعد انضمامه إلى عرض الرو، أعلن جاي أوسو أنه لم يعد يريد مواجهة عائلته كل أسبوع، وفجأة ظهر سامي زين وأبدى سعادته بوجود جاي في الرو، وأضاف سامي أنه يفهم ما يشعر به جاي لأنه تخلص من رومان رينز أخيرًا، وفي ختام الحوار احتضن جاي سامي بحماسة، وعندما خرجا من الحلبة تبادلا النظرات مع درو ماكنتاير ومات ريدل.

ظهر بعد ذلك آدم بيرس وهو يقول لسيث رولينز أنه لا يمكنه الظهور؛ لأنه لم يحصل على موافقة طبية، ثم دخل ريكوشيه وأعرب عن تأييده لقرار آدم بيرس، ومع ذلك أصر سيث على أنه في حالة جيدة وأنه يرغب في الظهور.

المباراة الأولى ، انتصار فريق The Viking Raiders على درو ماكنتاير ومات ريدل بعد هجوم كوفي كينجستون على ريدل بشكل خاطئ.

ظهر رولينز في الحلبة وتحدث عن مباراته ضد شينسكي ناكامورا التي أقيمت في حدث بايباك 2023، ثم دعا ناكامورا للانضمام إليه في الحلبة وقبل ناكامورا الدعوة، اقترح رولينز على ناكامورا خوض مباراة إعادة، لكن ناكامورا رفض وقالها صراحةً “لا”، ثم اندلعت مشادة بينهما تدخل فيها آدم بيرس وعددًا من رجال الأمن لفصلهما، وفي ذلك الوقت هجم ريكوشيه على ناكامورا، وبذلك تم تحديد مباراة بينهما في العرض.

المباراة الثانية ، انتصار ريكوشيه على شينسكي ناكامورا بعد خرق الأخير للقواعد باستخدامه كرسيًا حديديًا ضرب ريكوشيه به.

دخل فريق The Judgment Day وأخذوا يفتخرون بالألقاب والانجازات التي حققوها في الفترة الأخيرة مثل محافظة ريا ريبلي على لقبها، وفوز فين بالور وداميان بريست بألقاب الفرق، ليقاطعهم دخول جاي دي ماكدونا الذي أحضر حقيبة جديدة بتصميم باللون البنفسجي وأعطاها لداميان بريست، ثم قاطعهم سامي زين الذي تحدى دومينيك ميستيريو في مباراة، لكن جاي دي ماكدونا يقبل هو التحدي وتم تحديد مباراة بينهم في العرض.

المباراة الثالثة ، شاينا بازلر تنتصر على زوي ستارك.

ظهر فريق The Judgment Day في الكواليس، وفي ذلك الوقت اقترح فين بالور أن ينضم جاي دي ماكدونا إلى الفريق، لكن ريا ريبلي اعترضت على الفكرة وقالت لبالور أن يترك ماكدونا يثبت نفسه في مباراته ضد سامي زين أولًا.

المباراة الرابعة ، انتصار راكيل رودريجيز على تشيلسي جرين، وبعد المباراة طلبت راكيل مباراة إعادة أمام ريا ريبلي في عرض الرو القادم.

في برنامج Miz TV، أعلن ذا ميز عن وجود جون سينا كضيف ودعاه للحلبة، ولكن عندما عزفت أغنية سينا لم يظهر أحد، فقام ميز بالتصرف وكأن سينا موجود بجانبه، وسأله عما حدث بينه وبين إل أي نايت، وقال ميز أن سينا اعترف بأن نايت قام بإعطائه رشوة، ثم انقلب ميز على الهواء، وادعى أنه يضرب سينا، وفي الختام تحدى ميز نايت لمباراة بدون حكم خاص.

المباراة الخامسة ، انتصار جاي دي ماكدونا على سامي زين بعد مساعدة من دومينيك ميستيريو.

المباراة السادسة والأخيرة ، انتصار جونتر على تشاد جيبل واحتفاظه بلقب WWE Intercontinental Championship، ليصبح بذلك أطول من حمل لقب القارات في التاريخ.

توفر لك منصة شاهد فرصة مشاهدة عرض الرو الأخير بالكامل مجانًا عبر هذا الرابط: [WWE Raw: September 5، 2023]، كما يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ملخص عرض سماك داون الأخير الذي شهد عودة جون سينا وجيمي أوسو.

أحداث عرض WWE RAW القادم

تم الإعلان عن الأحداث التالية لعرض RAW القادم: