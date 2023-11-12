هل يعتزل جون سينا المصارعة الحرة؟

شارك جون سينا بانتظام مع اتحاد WWE في شهري سبتمبر وأكتوبر قبل أن يخسر في عرض كراون جول في السعودية أمام سولو سيكوا يوم 5 نوفمبر 2023، منذ ذلك الحين، ظهرت إشاعات عن اعتزال جون سينا للمصارعة الحرة، سواء من منشوراته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من ردود فعل الجمهور الذي انزعج من هزائمه المتوالية وغيابه عن الانتصارات الفردية لفترة طويلة.

جون سينا بعد هزيمته من سولو سيكوا في حدث Crown Jewel 2023 - مصدر الصورة: WWE.

الهزائم المتتالية

لا يجد جون سينا حظه في المباريات الفردية، فهو يتألق في المباريات الزوجية ويحقق الانتصارات، لكنه يتعرض للخسارة في كل مباراة فردية يخوضها، وآخر فوز له في مباراة فردية كان عندما هزم تريبل إتش في حدث Super ShowDown 2018 في أستراليا، ومنذ ذلك الحين خسر في كل مبارياته الفردية مثل مباراته الأخيرة في حدث Crown Jewel 2023 التي خسرها من سولو سيكوا الذي لا يعتبر من المصارعين الكبار والذي أغضب الجماهير بفوزه على سينا.

وكذلك خسر في الليلة الأولى من حدث WrestleMania 39 من أوستن ثيري الذي احتفظ بلقب الولايات المتحدة، وقبل ذلك خسر من رومان رينز في حدث SummerSlam 2021 في مباراة على لقب اليونيفرسال، وأيضا خسر من ذا فيند في حدث WrestleMania 36.

المشاكل الصحية

جون سينا مصاب في ذراعيه وخضع لعملية جراحية لإصلاح ذراع منهما وسيتلقى العلاج للذراع الأخرى قريبًا، وهو ممتن لطبيبه المعالج الذي شكره على منصة X بتغريدة، وهذا يفسر لماذا جون سينا لم يكن نشطًا في الاشتباكات في عرض SmackDown وكان يظهر بحالة ضعيفة عندما كان يشارك؛ لكي لا يزيد من إصابته.

Thank you @JeffDugasMD and your entire team in Birmingham! One arm fixed, clean & headed for therapy … one arm left to go! Thank you again and see you ASAP for the next one!! — John Cena (@JohnCena) November 10, 2023

التفكير في الاعتزال

تحدث جون سينا في عرض سماكداون بتاريخ 21 أكتوبر 2023 عن أنه يفكر في وضع حد لمسيرته في المصارعة الحرة بعد فترة طويلة من الهزائم، وقد أظهر سينا تلميحات عن نيته هذه في حسابه على انستجرام حيث ينشر صورًا غامضة غير واضحة المعنى، من بين هذه الصور كانت صورة للاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام في مباراة اعتزاله مع باريس سان جيرمان في 2013، كما نشر سينا صورة أخرى تحتوي على كلمة “النهاية” مما يدل على أن جون سينا يفكر في الاعتزال من المصارعة الحرة والتفرغ لمجال السينما والأفلام.

خاتمة

لا يزال يظهر جون سينا بشكل متقطع في WWE رغم انشغاله بالتمثيل في الأفلام، على خلاف ذا روك وباتيستا اللذين توقفا عن المشاركة لسنوات، سينا يحافظ على تاريخ مشاركات طويل بدأ من عام 2002 واستمر حتى الآن حيث يخوض مباراة واحدة على الأقل في كل عام، لا نعلم ما إذا كانت قصة اعتزال جون سينا الذي فاز بلقب العالم 16 مرة مجرد سيناريو أم قرار حقيقي، وإذا كان الأمر كذلك فهذا يمثل نهاية عصر لمسيرة مهنية عظيمة استمرت 21 عامًا لشخص يعتبره الكثير من الناس الأفضل على الإطلاق.