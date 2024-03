هل يعتزل جون سينا المصارعة الحرة؟

شارك جون سينا بانتظام مع اتحاد WWE في شهري سبتمبر وأكتوبر قبل أن يخسر في عرض كراون جول في السعودية أمام سولو سيكوا يوم 5 نوفمبر 2023، منذ ذلك الحين، ظهرت إشاعات عن اعتزال جون سينا للمصارعة الحرة، سواء من منشوراته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من ردود فعل الجمهور الذي انزعج من هزائمه المتوالية وغيابه عن الانتصارات الفردية لفترة طويلة.

جون سينا بعد هزيمته من سولو سيكوا في حدث Crown Jewel 2023 - مصدر الصورة: WWE.

لا يجد جون سينا حظه في المباريات الفردية، فهو يتألق في المباريات الزوجية ويحقق الانتصارات، لكنه يتعرض للخسارة في كل مباراة فردية يخوضها، وآخر فوز له في مباراة فردية كان عندما هزم تريبل إتش في حدث Super ShowDown 2018 في أستراليا، ومنذ ذلك الحين خسر في كل مبارياته الفردية مثل مباراته الأخيرة في حدث Crown Jewel 2023 التي خسرها من سولو سيكوا الذي لا يعتبر من المصارعين الكبار والذي أغضب الجماهير بفوزه على سينا.

وكذلك خسر في الليلة الأولى من حدث WrestleMania 39 من أوستن ثيري الذي احتفظ بلقب الولايات المتحدة، وقبل ذلك خسر من رومان رينز في حدث SummerSlam 2021 في مباراة على لقب اليونيفرسال، وأيضا خسر من ذا فيند في حدث WrestleMania 36.

جون سينا مصاب في ذراعيه وخضع لعملية جراحية لإصلاح ذراع منهما وسيتلقى العلاج للذراع الأخرى قريبًا، وهو ممتن لطبيبه المعالج الذي شكره على منصة X بتغريدة، وهذا يفسر لماذا جون سينا لم يكن نشطًا في الاشتباكات في عرض SmackDown وكان يظهر بحالة ضعيفة عندما كان يشارك؛ لكي لا يزيد من إصابته.

Thank you @JeffDugasMD and your entire team in Birmingham! One arm fixed, clean & headed for therapy … one arm left to go! Thank you again and see you ASAP for the next one!!

— John Cena (@JohnCena) November 10, 2023