لماذا استبعد محمد صلاح من قائمة افضل لاعب للموسم رغم تفوقه

استبعدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اللاعب الأفضل في ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، من جائزة لاعب الموسم. وبالرغم من تفوق صلاح في تسجيل الأهداف، إلا أنه لم يكن ضمن قائمة المرشحين السبعة التي تم الإعلان عنها.

حيث تضمنت قائمة المرشحين اللاعبين الأعلى تأثيرا في فرقهم وتفوقاً على منافسيهم في الدوري الإنجليزي. وقد كان لثنائي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين صدارة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي. وكان بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد من أرسنال، هاري كين من توتنهام، ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وتريبير من نيوكاسل، كلهم ضمن القائمة التنافسية لجائزة أفضل لاعب للموسم.

وبالرغم من تفوق صلاح بعدد الأهداف والمساهمات التهديفية على اللاعبين ساكا وراشفورد اللذان كانا ضمن القائمة المختارة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليجعله يدخل القائمة المختارة لجائزة أفضل لاعب للموسم.

وبحسب ما ذكر المحلل الفني احمد فاروق لصحيفة “سكاي نيوز عربية” أن قرار إبعاد صلاح جاء بسبب الأداء العام للفريق في الموسم الحالي، وذلك رغم تألق اللاعب وجهوده الحثيثة لتقديم أفضل مستوياته. بالإضافة الى تأثر المصوتين لأداء النجم المصري محمد صلاح في بداية الموسم، غير مكترثين للتطور الذي قدّمه النجم المصري محمد صلاح في نهاية الموسم.

ومن جانب آخر فقد كان للمدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، رأي آخر، حيث أكد في تصريحات سابقة، أن الأهم بالنسبة لصلاح هو تمثيل الفريق ولا يمكن احتساب جميع الإنجازات الفردية له.

وتبقى جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، هي واحدة من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويتم تقديمها كل عام في ختام الموسم. وتُختار الجائزة عادة من قبل لجنة خبيرة من الصحفيين وأساطير اللعبة وقيّمين قادرين على تحديد أفضل اللاعبين في هذا الدوري.