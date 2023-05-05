جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يقدم <<نجوم مصرية>> جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام مواجهتان في بطولة الدوري الجزائري الدرجة الأولى، وفي بطولة كأس السوبر المصرية تقام مواجهة واحدة فقط، وتنطلق مواجهتان في الدوري الألماني، وتشهد بطولة الدوري المغربي إقامة مباراة واحدة، وأخيرا توجد مواجهة وحيدة فقط في بطولة كوبا ليبيرتادورس.

في السطور التالية نتعرف على جدول مباريات اليوم وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.

أهم مباريات اليوم في الدوري الجزائري الدرجة الأولى

موعد مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف

تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ملعب 20 أوت 1955

سعة الملعب: 20،000

موعد مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: استاد 1 نوفمبر 1954

سعة الملعب: 20،000

أهم مباريات اليوم في كأس السوبر المصرية

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

قنوات تلفزيون: أبو ظبي الرياضية 2

الملعب: استاد هزاع بن زايد

سعة الملعب: 25174

أهم مباريات اليوم في الدوري الألماني

موعد مباراة باير ليفركوزن وكولن

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: باي ارينا

الحكم: فيليكس زوير

سعة الملعب: 30،210

موعد مباراة ماينز 05 وشالكة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ميوا ارينا

الحكم: ماتياس يولينبيك

سعة الملعب: 34،034

أهم مباريات اليوم في الدوري المغربي

موعد مباراة اتحاد تواركة والفتح الرباطي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.

الملعب: ستاد الأمير مولاي الحسن

سعة الملعب: 15000

جدول مباريات اليوم