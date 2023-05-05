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جدول مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله السوالمي

يقدم <<نجوم مصرية>> جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 والقنوات الناقلة لها، إذ تقام مواجهتان في بطولة الدوري الجزائري الدرجة الأولى، وفي بطولة كأس السوبر المصرية تقام مواجهة واحدة فقط، وتنطلق مواجهتان في الدوري الألماني، وتشهد بطولة الدوري المغربي إقامة مباراة واحدة، وأخيرا توجد مواجهة وحيدة فقط في بطولة كوبا ليبيرتادورس.

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في السطور التالية نتعرف على جدول مباريات اليوم وكذلك القنوات الناقلة لتلك المباريات.

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أهم مباريات اليوم في الدوري الجزائري الدرجة الأولى

  • موعد مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف

تنطلق المباراة في تمام الساعة 05:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ملعب 20 أوت 1955
سعة الملعب: 20،000

  • موعد مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:00 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: استاد 1 نوفمبر 1954
سعة الملعب: 20،000

أهم مباريات اليوم في كأس السوبر المصرية

  • موعد مباراة بيراميدز والأهلي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 07:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
قنوات تلفزيون: أبو ظبي الرياضية 2
الملعب: استاد هزاع بن زايد
سعة الملعب: 25174

أهم مباريات اليوم في الدوري الألماني

  • موعد مباراة باير ليفركوزن وكولن

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: باي ارينا
الحكم: فيليكس زوير
سعة الملعب: 30،210

  • موعد مباراة ماينز 05 وشالكة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ميوا ارينا
الحكم: ماتياس يولينبيك
سعة الملعب: 34،034

أهم مباريات اليوم في الدوري المغربي

  • موعد مباراة اتحاد تواركة والفتح الرباطي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية والقاهرة.
الملعب: ستاد الأمير مولاي الحسن
سعة الملعب: 15000

جدول مباريات اليوم

المباراة البطولة التوقيت
شباب بلوزداد X وفاق سطيف الدوري الجزائري الدرجة الأولى 05:00 م
شبيبة القبائل X اتحاد العاصمة الدوري الجزائري الدرجة الأولى 07:00 م
بيراميدز X الأهلي كأس السوبر المصرية 07:30 م
باير ليفركوزن X كولن الدوري الألماني 08:30 م
ماينز 05 X شالكة الدوري الألماني 08:30 م
اتحاد تواركة X الفتح الرباطي الدوري المغربي 10:30 م
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عبدالله السوالمي

كاتب ومدون رياضي، قاريء ومدقق لغوي، طالب متخصص في هندسة صيانة الطائرات وعلوم البرمجيات.. أهوى كرة القدم ومتابعة أحداثها.

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