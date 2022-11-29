الأخضر السعودي في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك

يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، مشكلة كبرى نتيجة الغيابات الكثيرة في المنتخب السعودي قبل ساعات من مواجهة المنتخب المكسيكي المرتقبة، ومن المقرر أن يخوض منتخب الخُضر مواجهته الأخيرة في دور مجموعات مونديال 2022، مع غياب لعدد من عناصره الأساسية، مما يضعه في موقف حرج، لذا تُجرى التدريبات على قدم وساق لرفع جاهزية الفريق وكفائته؛ لتعويض الغيابات الهامة بالفريق فضلًا عن إيجاد بدائل لها.

غيابات المنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك

تقام يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، أربع مباريات هامة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لكأس العالم 2022، ومن بين تلك المباريات، مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب المكسيكي، ويخوض الأخضر السعودي المواجهة المصيرية المرتقبة بدون كل من:

اللاعب عبد الإله المالكي، وذلك بسبب حصوله على عدد من البطاقات الصفراء.

واللاعب سلمان الفرج، إثر إصابته البالغة، وأشارت التقارير إلى إنه يحتاج ما يقرب من خمس أسابيع حتى يتعافى منها، مما يعني غيابه عن البطولة بالكامل.

فضلًا عن فقدان المنتخب السعودي جهود اللاعب ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه في مباراة المنتخب الأولى بالمونديال.

إلى جانب غياب كل من: اللاعب سالم الدوسري، ونواف العابد، وسعودي عبد الحميد، وحارس المرمى محمد العويس، فضلًا عن غياب اللاعب علي البليهي.

خطة هيرفي لرفع كفاءة الفريق

أشارت مصادر مطلعة على تدريبات الأخضر السعودي، أن خطة المدير الفني الفرنسي للتغلب على عقبة غياب عدد كبير من اللاعبين قبل مواجهة المكسيك، هي الاستعانة باللاعب الغنام في الجهة اليمنى، واللاعب عبد الحميد في الجانب الأيسر الدفاعي، أما عن تعويض دور اللاعب المالكي في وسط الملعب، فمن المقرر أن يستعين باللاعب علي الحسن، أو اللاعب عبد الله عطيف، ولكنه حتى هذه اللحظة لم يتخذ القرار الأخير.

مجموعة السعودية في مونديال 2022

قبل خوض المنتخب السعودي للمباراة الختامية في دور مجموعات كأس العالم 2022 بقطر، يقع المنتخب الأخضر في المركز الثالث في المجموعة، إذ يتساوى مع المنتخب الأرجنتيني الذي يقع في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، في حين يتصدر المنتخب البولندي المجموعة برصيد أربع نقاط، ويأتي المنتخب المكسيكي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.