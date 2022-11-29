موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 قطر

بعد الهزيمة الماضية التي تعرض لها المنتخب السعودي هناك مباراة سوف تجمعهم مع المكسيك بعد عدة ساعات قليلة من الآن وترى من الذي سيفوز؟ حيث تعتبر هذه المباراة من المباريات المهمة للغاية في مشوار المنتخب السعودي في مباريات كأس العالم 2022 المقام في قطر، لذلك يبحث الجميع عن طريقة لمشاهدة مباراة السعودية والمكسيك فتابعوا معنا الآن لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه المباراة.

مباراة السعودية والمكسيك كاس العالم 2022 قطر

تعتبر هذه المباراة مهمة للغاية للسعودية، حيث ستكون هذه آخر مواجهاته في دور المجموعات وسوف تكون هذه المباراة أمام المكسيك، وستستمر مباريات كأس العالم حتى يوم 18 ديسمبر 2022

موعد مباراة السعودية القادمة أمام المكسيك

سيتم عرض البث المباشر للمباراة التي تجمع السعودية والمكسيك يوم الأربعاء الموافق ليوم 30 نوفمبر 2022 أي الذي يفصل بيننا وبين هذه المباراة المهمة هي عدة ساعات فقط وسوف يتم عرضها في تمام الساعة 9:00 مساء، وبالفعل نعلم جميعًا أنه يجب على السعودية الفوز بهذه المباراة للتأهل للدور القادم.

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مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك 2022

في المباراة الماضية للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022 المقامة في قطر قد تغلب منتخب بولندا على السعودية بنقطتين وتم جمع المنتخبين في استاد المدينة التعليمية وهذه المباراة كانت من ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مباريات كأس العالم 2022.

المباراة الماضية للمنتخب السعودي ضد منتخب بولندا قد أحرز بيوتر زيلينسكي الهدف الأول وهو لاعب المنتخب البولندي في الدقيقة 39 من الشوط الأول والهدف الثاني الذي تم إحرازه ضد السعودية كان من اللاعب روبرت ليفاندوفسكي وهو الأول في تاريخه مع منتخب بولندا في مباريات كأس العالم 2022 قطر.

والجدير بالذكر أن سالم الدوسري قد قام بإهدار ركلة جزاء كانت ستكون في صالح المنتخب السعودي أمام منتخب بولندا في الدقيقة 45، وبهذه الطريقة قد ارتفع رصيد المنتخب البولندي للنقطة أربعة وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في مباريات كأس العالم قطر 2022 بعد أن تجمد رصيد المنتخب السعودي عند النقطة ثلاثة، ويأتي المنتخب في المرتبة الثالثة ورصيده يكون نقطة، بينما في المرتبة الأخيرة يأتي الأرجنتين بدون أي نقاط.

لذلك مباراة السعودية القادمة أمام المكسيك سوف تكون ضرورية للغاية في مشوار المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 قطر.