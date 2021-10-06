أول تعليق من زوجة مؤمن زكريا على شائعة وفاته: بدل ما تساعدونا بالدعاء

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء كثيرة حول تدهور الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، بالإضافة إلى تداول بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شائعة وفاته.

وفي أول تعليق لريهام الشيمي، زوجة اللاعب الخلوق مؤمن زكريا، نشرت سكرين شوت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” لشائعة الوفاة التي نشرها شاب يدعى موسى السيد، وعلقت عليها قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل.. ليه بس كده.. بدل ما تساعدونا بالدعاء بتدمروا نفسيتنا ليه”.

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وأضافت ريهام الشيمي، أن الذي نشر هذا الخبر أثار قلق الجميع حول حالة زوجها الصحية، مما جعل الجميع يتصل بها تليفونيًا للتأكد من صحة الخبر، مختتمة منشورها بقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

الجدير بالذكر أن اللاعب مؤمن زكريا، يستعد للسفر خلال أيام إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية وعرض حالته على طبيب جديد، والذي يعد واحد من أفضل أطباء العالم الذين عالجوا حالات تشبه حالة مؤمن زكريا، وذلك وفقًا لما أعلنه مسئولي النادي الأهلي.

مؤمن زكريا، هو لاعب كرة قدم من موالي 12 أبريل 1988، انتقل إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014، قادمًا من نادي إنبي، وفي عام 2018 أعاره الأهلي إلى نادي الأهلي السعودي، ثم إلى أحد السعودي في 2019، وأصيب بعدها بمرض نادر وخطير و هو التصلب الجانبي الضموري.