مدينة جدة السعودية تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023 FlFA TM

تستعد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لاحتضان بطولة كأس العالم للأندية FIFA TM لعام 2023، حيث سيتم تنظيم البطولة في شهر ديسمبر المقبل بالتعاون الوثيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) واللجنة العليا للترفيه في المملكة. وتتوقع الجماهير العالمية مستوى فريداً من المنافسات وحضوراً قوياً للأندية الكبرى من جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الإعلان الكبير بعد زيارة وفد رسمي من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جدة خلال الأسبوع الماضي للاطلاع على جاهزية واستعدادات المدينة لتحتضن البطولة المرتقبة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

وتعد بطولة كأس العالم للأندية FIFA TM واحدة من أهم البطولات العالمية في كرة القدم، حيث تجتمع فيها أبطال قارات العالم للتنافس على لقب بطل العالم للأندية.

وتمتلك جدة العديد من المرافق الرياضية والفندقية الحديثة التي تجعلها مكاناً مثالياً لاستضافة البطولة، بما في ذلك ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وهو أحد أكبر وأحدث الملاعب في العالم، حيث يستوعب أكثر من 60 ألف متفرج ويتميز بتقنيات حديثة توفر أداءً ممتازاً للفرق المشاركة.

ومن المتوقع أن يحضر البطولة آلاف الجماهير الشغوفة بكرة القدم، وستكون هذه الفعالية فرصة لتعزيز مكانة جدة العالمية وزيادة الوعي بثقافتها وتاريخها وتطورها، وكذلك لتعزيز السياحة الرياضية في المملكة العربية السعودية وتعريف العالم بجمالها وتراثها وتنوعها.

وبهذا الإعلان الكبير، تجدد جدة التزامها بتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتؤكد الجاهزية الكاملة للتعاون وتوفير أفضل التسهيلات للمشاركين والجماهير وضمان نجاح الفعالية. ونتطلع جميعاً إلى هذه البطولة المميزة ونتمنى لجميع الأندية المشاركة حظاً موفقاً في المنافسات.