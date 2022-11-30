فرج عامر: كهربا غالي ومقدرش على مهره

صرح رئيس نادي سموحة «فرج عامر» خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر ” مع الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر شاشة MBC مصر، أنه لا يوجد أي صفقات مع النادي الأهلي.

وعن أنباء ضم اللاعب كهربا لسموحة أوضح «عامر» أنه لا يقدر على شراءه حيث يعد «كهربا» لاعب كبير وله قيمة كبير، ومن أحسن اللاعبين في مصر؛ مشيراً إلى ان كهربا يحتاج إلى مبلغ كبير ويمكنه أن ينضم للدوري السعودي أو الدوري الإماراتي.

كما تمنى فرج عامر لكهربا الخروج من أزمته، وأضاف قائلاً: “كهربا ده حبيبي وصديق أبني.. وغالي ومقدرش على مهره”؛ وتابع خلال اللقاء أن هناك بعض اللاعبين يجب أن يتحرفوا في الخارج، منهم أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم.

كما أختتم «عامر» حديثه بالإشارة إلى تعرضه للخيانة من قبل بعض الأشخاص في الانتخابات السابقة لنادى سموحة.