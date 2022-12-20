الأهلي يحصد ثلاث نقاط بعد فوزه على فاركو ويعزز صدارة الدوري

حقق النادي الأهلي فوزا على نظيره نادي فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ليصل بذلك رصيد النادي الأهلي من النقاط إلى 22 نقطة ويعزز بذلك صدارة الدوري.

نجح لاعب الأهلي أحمد عبد القادر في إحراز هدف التقدم الأول على نادي فاركو في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول، ليحقق بعدها نجم نادي فاركو أحمد شريف هدف التعادل في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بعد إلغاء هدف برونو سافيو بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني وفي وقت قاتل نجح مهاجم الفريق محمد شريف في الدقيقة 96 من حصد الهدف الثاني لتحقيق الفوز للنادي الأهلي وحصد الثلاث نقاط، ويعزز من صدارة فريقه لجدول الترتيب في الدوري المصري، بينما يظل رصيد فاركو 7 نقاط فقط.