أحمد سمير يكشف سبب عدم احتفاله بهدفه أمام الأهلي

كشف أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش، سبب عدم احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت، وانتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف.

وقال أحمد سمير، أن لم يحتفل بالهدف الذي أحرزه أمام المارد الأحمر أمس في المباراة التي جمعت بينن الفريقين على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 33 ببطولة الدوري المصري، بسبب وفاة والد زوجته منذ أسبوع.

وقاد سمير، فريقه بالهدف الذي أحرزه أمس للارتقاء إلى المركز الرابع في بطولة الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن فيوشتر، بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد وهو الفوز الأول لطلائع الجيش أمام الأهلي في تاريخ الدوري المصري.

وأكد سمير، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، عقب المباراة التي جمعات بين الفريقين، أن الأهلي فريق كبيرة والمباراة لم تكن سهلة، وبالرغم من غياب القوام الأساسي للفريق إلا أننا في النهاية نواجه الأهلي وكان لا بد من احترامه.

وأضاف سمير، أن فريقه استطاع أن يستغل الفرص التي أتيحت له وفاز بالمباراة، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو الحفاظ على المركز الرابع وإنهاء الموسم بشكل جيد أمام الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بالدوري.

وعن الانتقال للأهلي، قال سمير: أنه كانت هناك مفاوضات لضمه في الموسم الماضي، ولكن توقفت المفاوضات، مؤكدًا أنه شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي.