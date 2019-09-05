55 لاعبًا يتنافسون على التشكيلة المثالية لعام 2019 .. و الفرعون المصري بالقائمة







كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن قائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي لعام 2019، حيث ضمت القائمة 55 لاعبًا، و جاء محترفنا المصري نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن المرشحين، و شهدت القائمة هيمنة كبيرة للاعبي الدوري الإنجليزي، حيث ضمت 21 لاعبًا و هذا رقم لم يتحقق منذ 10 سنوات، حيث أن أخر عدد من لاعبي البريميرليج سيطر على القائمة كان في موسم 2009، في حين جاء 20 لاعبًا من الدوري الإسباني الذى يضم كوكبة من اللاعبين الكبار و خاصة في ناديي برشلونة و ريال مدريد.







لاعبي الفرق المهيمنة على القائمة

و تواجد لاعبي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليفربول الإنجليزي بشكل كبير ضمن القائمة حيث تواجد 7 لاعبين و هذا شيء غير مسبوق للنادي الذى اثبت نفسه بشدة بعدما قدم نفسه بشكل جيد جدًا مع مدربه يورجن كلوب، و انهي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب نادي مانشستر سيتي، و لكن على الرغم من العدد كبير الذى ظهر به الريدز إلا أن قطبي الدوري الإسباني ريال مدريد و برشلونة تواجدوا في القائمة بعدد اكبر، و تواجد في القائمة أيضًا من الدوري البرازيلي عشرة لاعبين .







طريقة التصويت على قائمة التشكيلة المثالية

و تم التصويت من أجل اختيار التشكيلة المثالية لموسم 2018-2019، من قبل أكثر من 23 ألف لاعبًا، و سيكون التشكيل النهائي يضم في مركز حارس مرمي و أربعة مدافعين و ثلاثة لاعبين في خط الوسط ، أما عن خط الهجوم فسيكون به ثلاثة مهاجمين من لاعبي الدوريات التي تم اختيارهم في قائمة الـ55 لاعبًا عن الموسم الماضي، و سيتم الإعلان عن هذه التشكيلة النهائية يوم الثالث و العشرين من الشهر الجاري، في مدينة ميلانو الإيطالية، و كان الفرعون المصري محمد صلاح تواجد ضمن قائمة التشكيلة المثالية للموسم 2017-2018، و لكنه لم يحالفه الحظ في التواجد في التشكيلة النهائية ولكنه حصل على أفضل ثالث لاعب على مستوي العالم للموسم الماضي.







اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية

و جاءت القائمة الممثلة في 55 لاعبًا كالتالي، في مركز حراسة المرمي جاء 5 لاعبين و هما مارك أندريه تير شتيجن، إيدرسون مورايش، أليسون بيكر، يان أوبلاك، دافيد دي خيا، أما في مركز الدفاع جاء عشرين لاعبًا و هما راموس، فان دايك، جوردي ألبا، ألكسندر أرنولد، داني كارفخال، داني ألفيش، إيمريك لابورت، تياجو سيلفا، مارسيلو، جيرار بيكيه، أندرو روبرتسون، جوشوا كيميتش، أليكس ساندرو، رافائيل فاران، ورجيو كيليني، كايل واكر، جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، دييجو جودين، جوشوا كيميتش.







أما في مركز خط الوسط فجاء فيه ثلاثة عشر لاعبًا و هما، لوكا مودريتش ، كريستيان إريكسن، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، بول بوجبا، توني كروس، كيفين دي بروين، سيرخيو بوسكيتس، أرتور ميلو، دوسان تاديتش، كاسيميرو ، فيرنيكي دي يونج، برناردو سيلفا، بينما جاء في خط الهجوم كلا من محمد صلاح، كرستيانو رونالدو، ميسي، نيمار، مبابي، لويس سواريز، سون هيونغ مين، كريم بنزيمة، هاري كين، ساديو ماني، رحيم سترلينج، أنطوان جريزمان، روبرت ليفاندوفسكي .