موعد مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

منذ إنطلاق الفعاليات بكأس العالم وجميع المنتخبات تحرص علي الفوز وصولآ للتأهل للنهائي أملآ في كأس العالم وجميع المنتخبت المشاركة تلعب بقوة وحماس، واستعداد للمنتخبات الأخري المشاركة معه في البطولة والمباراة القادمة بين منتخبي تونس و فرنسا في مواجهة حسمة استعد لها كلا المنتخبين التونسي والفرنسي.

مباراة تونس وفرنسا

تجري المباراة في إطار الجولة الثالثة لكأس العالم قطر 2022 يواجه المنتخب التونسي هذه المرة نظيره الفرنسي في مباراة قوية المواجهة، حيث يواجه المنتخب الفرنسي صاحب البطولة السابقة والتي حصل عليها بإكتساح، ويأمل المنتخب التونسي من تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة بينهما، كان قد تعرض المنتخب التونسي للهزيمة من نظيره أمام استراليا في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد ملعب الجنوب، وتأتي مباراة المنتخب التونسي مع فرنسا ومحاولة الفوز فيها، كفرصة للتأهل للدور الثاني من كأس العالم، وهذه المباراة تعرف الحاسمة الشرسة لان مواجهة منتخب مثل فرنسا صعب لأنها من أوائل المنتخبات المحتملة للفوز والحصول علي لقب البطولة والفوز بكأس العالم.

موعد مباراة تونس وفرنسا

تأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعةـ وذلك يوم الأربعاء الموافق نهاية شهر نوفمبر 2022 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس والسادسة مساءا بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة مباراة تونس وفرنسا

تذاع المباراة علي مجموعة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لنقل فعاليات البطولة بجانب إذاعتها علي الشاشة الرسمية لتونس وفرنسا.

تشكيل المنتخب التونسي

من المتوقع أن يبدأ المدرب جلال قادري، المدير الفني لمنتخب تونس، مباراة فريقه أمام نظيره منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، بتشكيلٍ مكون من: