موعد مباراة مصر والمغرب في بطولة أمم أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

يترقب الكثير من محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي، موعد مباراة منتخب مصر القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وذلك بعد تأهل مصر لدور ربع النهائي على حساب نظيره منتخب كوت ديفوار، وحسم المنتخب تأهله بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي طوال المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب المغرب

يلتقى المنتخب المصري مع نظيره المنتخب المغربي يوم الأحد الموافق 30 من يناير 2022، في دور ربع نهائي كاس أمم أفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “أحمدو اهيدجو”.

وتذاع مباراة مصر والمغرب عبر مجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية المشفرة، حيث أنها المالك الحصري لجميع مباريات البطولة الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

نعرض لكم مجموعة من القنوات العربية والأفريقية التي تقوم ببث بعض مباريات البطولة بشكل مجاني ومنها :