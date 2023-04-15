“يحتاج للتأقلم أكثر مع الأهلى المصري”.. متى يستطيع القندوسي حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية بالفريق؟

لا يزال اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي يسعى للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد الأهلي المصري، وقد غاب اللاعب عن بعض المباريات الأخيرة بما في ذلك نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، ولم يتم إشراكه كأساسي في مباراة سهلة ضد غزل المحلة في ملعب الأهلي، بل خاض أقل من ربع ساعة فقط كلاعب بديل، ومؤخراً، شارك قندوسي تدريجياً في المباريات ولعب 68 دقيقة كأساسي ضد فاركو، وسجّل هدفاً غير محسوب له بسبب خطأ حكم المباراة نادر قمر، ومن ثم، يجب على قندوسي العمل بجد ليحظى بثقة مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر ويصبح جزءاً أساسياً من تشكيلة الفريق.

ماذا ينقص القندوسي للمشاركة أساسيا مع الأهلى؟

رغم عدم ضمان اللاعب الجزائري أحمد قندوسي مكاناً أساسياً في ناديه الجديد الأهلي المصري، فقد بقي في القائمة الخاصة بأفضل الهدافين في الدوري الجزائري في الشطر الأول، حيث يحتل المركز الثاني بثمانية أهداف، ويتفوق عليه سوى لاعبين بتسعة أهداف.

ومنذ انتقاله إلى الأهلي المصري، لم يتمكن من تسجيل إلا هدفًا إفريقيًا من ضربة رأسية، ولم يتم استخدامه كأساسي في بعض المباريات الحاسمة، بما في ذلك نهائي كأس مصر.

وبالرغم من ذلك، يبدو أن الجماهير المصرية وجماهير الأهلي تحتفظ بمشاعر الحب والاحترام تجاه قندوسي.

وفي المرحلة المقبلة من رابطة أبطال إفريقيا، سيواجه الأهلي المصري فريق الرجاء البيضاوي في مباراتي ذهاب وإياب، ورغم أن الاعتماد على قندوسي في هذه المواجهة القوية قد يكون محدودًا، إلا أنه يحتاج إلى إثبات قدراته أمام المدرب وإقناعه بالمزيد من الثقة فيه.

ما هي مميزات أحمد القندوسي؟

يتميز أحمد قندوسي بقدرته على تسجيل الأهداف في كل موسم يلعبه، وقد سجّل 10 أهداف في الموسم السابق مع وفاق سطيف، مما جعل الأهلي المصري يسعى لاستقطابه.

ويعد قندوسي من اللاعبين النادرين الذين يتمكنون من تحقيق هذا الإنجاز في مركز الوسط الدفاعي في الدوري الجزائري، الذي لا يضم العديد من الهدافين الكبار، ويحتل قندوسي المرتبة الثانية بثمانية أهداف، ولو استمر في تسجيل الأهداف، لكان في المركز الأول دون شك.

ومع مسيرته الرائعة، يمكن أن تكون الأيام القادمة أفضل بالنسبة لقندوسي، الذي يلعب الآن للأهلي المصري، خاصة في الدوري المصري.

ومع ذلك، يجب أن يتأقلم مع المتطلبات الجديدة لتشكيلة الفريق والمباريات الأخرى التي يشارك فيها الفريق ويريد الأهلي المصري تحقيق اللقب الكبير لرابطة أبطال إفريقيا بعد خسارته في الموسم الماضي، ويمكن أن يكون لقندوسي دورًا هامًا في هذا السياق.

ولكن، يجب أن يتكيف مع موقعه في التشكيلة والتكتيكات المطلوبة منه، وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة والتكيف.

وإذا تمكن من القيام بذلك، فإنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الكبيرة للفريق، وفي حال تأهل الأهلي المصري على حساب الرجاء البيضاوي، فإنه سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل.