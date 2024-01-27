“ورقة رابحة لمانشيني” منتخب السعودية يستعيد نجمه قبل مواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا

تمكن المنتخب السعودي من استعادة أحد نجومه قبل المواجهة النارية والمرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا والمقامة في قطر.

صورة مجمعة من تدريبات الاخضر السعودي والمدرب مانشيني-المصدر: تجميع كاتب نجوم مصرية

يذكر أن المنتخب السعودي قد اصطدم بنظيره الكوري الجنوبي في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، في اللقاء الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم الموافق الثلاثين من شهر يناير لعام 2024، حيث سيقام تلك المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المواجهة بين المنتخبين في ثمن النهائي عند الأوقات التالية:

السادسة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية — ملخص الحصة التدريبية 📝⬇

🔗 https://t.co/t16T2c1SYc . #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/1oyPwAvVF9 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 27, 2024

وأكدت شبكة قنوات السعودية الشهيرة “الإخبارية” بأن لاعب الأخضر السعودي “حسان تمبكتي” أصبح جاهزًا لخوض المباراة النارية القادمة في البطولة الأسيوية أمام منتخب كوريا الجنوبية.

هذا بعد أن خاض النجم حسان تمبكتي بعض التدريبات الفردية بعد أن تعرض لأحد الكدمات في ساقه خلال مواجهة المنتخب الثانية بدور المجموعات أمام منتخب قرغيزستان، وهي ما كانت سببًا في غيابه عن مواجهة المنتخب السعودي الأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب تايلاند.

كيف تأهل المنتخب السعودي إلى الدور ثمن النهائي ؟

استطاع المنتخب السعودي من التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية بعد أن تمكن من تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

حيث تمكن الأخضر السعودي من تحقيق الانتصار خلال أول المواجهات بمنافسات البطولة أمام منتخب عمان بنتيجة هدفين لهدفين، في اللقاء الذي استطاع فيه المنتخب السعودي من تحقيق ريمونتادا قوية وقلب النتيجة بعد تأخره بهدف إلى انتصار في اللحظات الأخيرة.

ثم بعدها حقق المنتخب السعودي انتصارًا سهلًا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات أمام منتخب قرغيزستان بنتيجة هدفين نظيفين، حيث أحرز هدفي الأخضر السعودي كلًا من كانو وفيصل الغامدي.

بينما تعادل المنتخب السعودي في اللقاء الأخير من دور المجموعات أمام منتخب تايلاند بنتيجة سلبية، ليتأهل السعودية كأول المجموعة، بينما صعد منتخب تايلاند كثاني المجموعة.

كيف تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور ثمن النهائي من منافسات البطولة؟

حل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني من المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، في المجموعة التي صعد فيها المنتخب البحريني كأول المجموعة برصيد 6 نقاط.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية البطولة بمنتهى القوة واستطاع الانتصار على المنتخب البحريني بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جاسم بن حمد يوم الاثنين الخامس عشر من شهر يناير.

ثم بعدها تعادل منتخب كوريا الجنوبية أمام منتخب الأردن بنتيجة هدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الموافق العشرين من شهر يناير على ملعب الثمامة.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية أيضًا في الجولة الثالثة أمام منتخب ماليزيا بنتيجة 3 أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الجنوب يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر يناير.