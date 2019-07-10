نيتو حارس برشلونة الجديد “رسمياً”

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انتقال حارس مرمى نادي فالنسيا الأسباني نوربيرتو مورارا نيتو الحارس البرازيلي إلي صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالي وقال البيان الرسمي أن النادي تعاقد مع حارس المرمي البرازيلي نيتو بمبلغ 28 مليون يورو و 9 مليون يورو كمتغيرات ، و أشار بيان النادي بأنه تم التعاقد مع الحارس لمدة 4 مواسم قادمة حتي موسم 2022-2023

كما وضح الموقع الرسمي لفريق برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس البرازيلي بمبلغ هو 200 مليون يورو

وكان نادي فالنسيا الأسباني قد نجح في التعاقد مع جاسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة في وقت سابق ، وسيكون نيتو بديلاً للحارس الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن وانضم الحارس نيتو لتعويض رحيل الحارس جاسبر سيليسين إلي صفوف فالنسيا وتم إستقبال اللاعب و عرضه للإعلام في حضور أسرته ولم يتم تقديمه للجمهور بسبب الإصلاحات التي يتم إجراءها في الكامب نو

عن اللاعب

نوربيرتو مورارا نيتو حارس برازيلي الجنسية يبلغ من العمر 29 عاماً انضم الي صفوف نادي فالنسيا الأسباني في2017 من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وشارك خلال ذالك الموسم في 47 مباراة واستقبلت شباك مرماه 49 هدف و حافظ علي شباكه في 14 مباراة و هو حارس جيد يمثل إضافة جيدة للفريق الكتلوني

طول اللعب :1.91 م

وزنه:84 كجم

رقمه:25