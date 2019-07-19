نهائي أفريقيا 2019.. موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم، والقنوات الناقلة للفاينال المنتظر

موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 في نهائي كأس الأمم الأفريقية هو الموعد المنتظر والمرتقب من الجميع وفاينال القارة السمراء، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مع موقع (نجوم مصرية) آخر وأهم أخبار اللقاء والقنوات الناقلة للمباراة النهائية مباشرة على الهواء، كما نقدم لكم موعد نهائي أفريقيا 2019 بتوقيت فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا، وبتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا وسويسرا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، منتخب الجزائر يبحث عن النجمة الثانية اليوم، بعد الفوز ببطولة أفريقيا مرة واحدة وكانت عام 1990، منتخب السنغال يبحث عن النجمة الأولى، ووصل لنهائي أفريقيا مرة واحدة عام 2002، وخسر وقتها تلك المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لنهائي أفريقيا.. لعبة الجزائر والسنغال

بخصوص قنوات تذيع لعبة الجزائر والسنغال النهائية مباشرة على الهواء اليوم فسوف تكون المباراة منقولة على قناة bein sports max 1hd، المعلق على المباراة سيكون الكابتن حفيظ الدراجي، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، يقام نهائي أفريقيا 2019 اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وصلت خلال الساعات القليلة الماضية طائرات كثيرة قادمة من الجزائر لمطار القاهرة محملة بالجماهير الراغبة في مؤازرة الأخضر الجزائري.

موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي أفريقيا 2019

حكم مباراة نهائي أفريقي هو الكاميروني أليوم نيانت، وكان مقررا أن يدير النهائي الجنوب افريقي فيكتور جوميز، لكن الاتحاد الأفريقي استبدله بالكاميروني، سوق يعقب المباراة النهائية اليوم حفل التتويج للفريق الفائز بكأس البطولة والميداليات الذهبية، موعد مباراة الجزائر والسنغال النهائية ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وسويسرا.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

من جانبه، يتابع حساب نادي مانشستر سيتي الرسمي على موقع التواصل تويتر النهائي الأفريقي من ملعب اللقاء، حيث تمنى الحساب لنجمهم “رياض محرز” التوفيق اليوم، وغرد قائلا “الحلم يقترب يا رياض”.

المدرب الجزائري جمال بلماضي قال في إجابه عن سؤال حول دعم الجماهير المصرية، أن حضروا لتشجيعنا فمرحبا بهم، لكن هناك جماهير جزائرية كثيرة سوف تدعمنا في المباراة النهائية.