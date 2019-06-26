نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم و تشكيل المنتخب المصري ضمن نتائج كأس أمم إفريقيا

متابعة نتيجة مباراة مصر اليوم، حيث تقام مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات، وسنتابع نتيجة المباراة ضمن متابعة نتائج كأس أمم إفريقيا 2019، بجانب جدول ترتيب مجموعة مصر لمجموعة الأولى في تصفيات الأمم الإفريقية 2019 ، وسنضع لكم تشكيل منتخب مصر في مباراته الليلة بعد استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب نتيجة الأحداث السلوكية التي حدثت بمعسكر المنتخب المصري خلال الأيام الماضية، وسنتعرض لموقف فرق المجموعة الأولى وحظوظ كل منتخب في التأهل.

قبل انطلاق مباراة مصر والكونغو الليلة، تقام الآن مباراة أوغندا وزيمبابوي على ستاد القاهرة الدولي، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق لا تزال النتيجة هي التعادل الإيجابي هدف لهدف لكل منتخب، في واحدة من افضل مباريات البطولة حتى الآن، وضمن نتائج كأس أمم إفريقيا 2019 سنضع لكم ما ستسفر عنه تلك المباراة، بجانب نتيجة مباراة نيجيريا وغنيا التي انتهت منذ قليل، أيضل ستكون نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم لها مساحة كبيرة من المتابعة اليوم، لنلبي تساؤلات عشاق الكرة المصرية من لم يتمكن من متابعة المباراة عبر النقل التلفزيوني

متابعة نتيجة مباراة مصر والكونغو

ترقبوا عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة انطلاق صافرة الحكم، لبدء اللقاء والمباراة المرتقبة بين مصر والكونغو، ووفق سير أحداث المباراة سنضع لكم تقارير حول تطور النتيجة.

تشكيل منتخب مصر

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر خفير أجيري تشكيلة منتخب مصر أمام الكونغو والتي لم تشهد أي تغيرات عن تشكيلة مباراة الافتتاح.

معلق مباراة مصر والكونغو على قناة تايم سبورت

يعلق على أحداث مباراة مصر والكونغو المعلق الرياضي على سعيد الكاعبي، صمن فريق تعليق قناة تايم سبورت الناقلة لكأس أمم إفريقيا.

نتائج كأس أمم إفريقيا اليوم

ضمن نتائج مباريات الكان اليوم، فقد انتهت مباراة نيجيريا وغنيا بفوز نيجيريا بنتيجة هدف دون رد، والآن انتهت مباراة أوغندا وزيمبابوي بالتعادل بنتيجة هدف لهدف.

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