ناشئ بيراميدز : محمد أبو تريكة مثلي الأعلى وأسعى باستمرار لتطوير أدائي

أجرى موقع “نجوم مصرية” حوارًا مع أحد لاعبي فريق بيراميدز مواليد 2003، وهو اللاعب كريم إبراهيم الشهير بـ “كريم بنزيمة” الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب ، ولفت أنظار بعض مدربي الفرق المنافسة وذلك منذ انضمامه لفريق بيراميدز مطلع الموسم الماضي، في خطوة هامة نحو تحقيق حلمه الذي يراوده منذ أن بلغ عامه العاشر.

واستهل كريم حديثه قائلًا أشعر بسعادة بالغة منذ التحاقي بفريق بيراميدز، ولكن أعلم جيدًا مدى الصعوبات التي تواجه أي لاعب خصوصُا في مرحلة الناشئين ولكن أسعى جاهدًا لتطوير مستواي الفني باستمرار حتى أتمكن من الوصول لأعلى مستوى ممكن يؤهلني لكي أصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية في المستقبل.