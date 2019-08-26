ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم، مباريات قوية تجمع بين نادي الاتحاد و نادي الهلال السعودي، في إطار منافسة دوري أبطال آسيا، في دور ربع النهائي من البطولة، و ستلعب مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، و ذلك يوم الثلاثاء 27/8/2019، ويطمح نادي الاتحاد بالفوز على أرضه و الخروج بأفضل في مباراة الذهاب، وسيستغل عامل الارض و الجمهور، و يعد الاتحاد من أفضل الاندية التي تمتلك خط هجوم قوي،حيث تأهل نادي الاتحاد الى دور ربع نهائي، بفوزه على نادي ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4، و في الجانب المقابل استطاع نادي الهلال التأهل وبصعوبة مام فريق الأهلي السعودي بالفوز ذهاباً 4-2 و الخسارة إياباً 1-0 بمجموع 4-3 ويطمح نادي الهلال بالخروج بأفضل أداء ممكن في هذه المباراة، و ستلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء والموافق 17 سبتمبر الجاري، على ملعب نادي الهلال السعودي جامعة الملك سعود و المعروف باسم ” ملعب محيط الرعب “.
مباراة نادي الاتحاد ضد نادي الهلال
|المباراة
|الإتحاد ضد الهلال
|البطولة
|دوري أبطال آسيا دور ربع نهائي (مباراة ذهاب)
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|المعلق
|حفيظ دراجي
|القناة الناقلة
|بي ان سبورت 1
موعد المباراة
يستضيف فريق نادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” نادي الهلال، مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وذلك الساعة 8:45 يتوقيت مكة المكرمة و القدس، و الساعة 7:45 بتوقيت مصر (القاهرة)، و الساعة 9:45 بتوقيت الامارات (أبوظبي).
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