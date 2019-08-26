ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم، مباريات قوية تجمع بين نادي الاتحاد و نادي الهلال السعودي، في إطار منافسة دوري أبطال آسيا، في دور ربع النهائي من البطولة، و ستلعب مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، و ذلك يوم الثلاثاء 27/8/2019، ويطمح نادي الاتحاد بالفوز على أرضه و الخروج بأفضل في مباراة الذهاب، وسيستغل عامل الارض و الجمهور، و يعد الاتحاد من أفضل الاندية التي تمتلك خط هجوم قوي،حيث تأهل نادي الاتحاد الى دور ربع نهائي، بفوزه على نادي ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4، و في الجانب المقابل استطاع نادي الهلال التأهل وبصعوبة مام فريق الأهلي السعودي بالفوز ذهاباً 4-2 و الخسارة إياباً 1-0 بمجموع 4-3 ويطمح نادي الهلال بالخروج بأفضل أداء ممكن في هذه المباراة، و ستلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء والموافق 17 سبتمبر الجاري، على ملعب نادي الهلال السعودي جامعة الملك سعود و المعروف باسم ” ملعب محيط الرعب “.

مباراة نادي الاتحاد ضد نادي الهلال

المباراة الإتحاد ضد الهلال البطولة دوري أبطال آسيا دور ربع نهائي (مباراة ذهاب) الملعب الجوهرة المشعة

المعلق حفيظ دراجي القناة الناقلة بي ان سبورت 1

موعد المباراة

يستضيف فريق نادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” نادي الهلال، مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وذلك الساعة 8:45 يتوقيت مكة المكرمة و القدس، و الساعة 7:45 بتوقيت مصر (القاهرة)، و الساعة 9:45 بتوقيت الامارات (أبوظبي).

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