تنطلق يوم الجمعة بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) وهي المسابقة الأكثر إثارة في العالم والأكثر مشاهدة، بإعتبارها تحقق إيرادات مالية ضخمة هي الأكبر عالمياً، ويقص فريقا ليفربول ونوريتش سيتي شريط الإفتتاح في الدوري الإنجليزي، في محاولة من وصيف الموسم الماضي للفوز باللقب هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في بداية الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، وهذه المباراة سوف تكون بداية إنطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويسعي ليفربول هذا العام بالفوز وتحقيق أمال جماهيره بالحصول علي اللقب بعد أن كان قريب جداً النسخة الماضية.

التغييرات الجديدة في هذه النسخة للدوري الإنجليزي 2019-2020:

1- تطبيق تفنية الفار

قررت رابطة الدوري الإنجليزي خوض التجربة وتطبيق تقنية الفار رغم أنها مكلفة من الناحية المالية واللوجيستية، وسيكون تطبيق الفار عبارة عن ثورة في الدوري الإنجليزي، نظراً لكثرة الحالات التي أثارت جدلاً في المواسم الماضية.

2- منح الأندية أجازة أعياد نهاية السنة

تقرر منح الأندية إجازة للإستمتاع بأعياد نهاية السنة الميلادية، ومن المعروف أن الدوري الإنجليزي هو الوحيد الذي لا يتوقف في نهاية السنة ويستمر في مبارياته.

3- منطقة تغييرات اللاعبيين

سيكون متاحاً للاعب البديل، ربح الوقت إذ سيتم تخصيص منطقة قريبة تتم فيها التغييرات، وحتى لا يضيع الوقت بحيث تساعد هذه المنطقة إجراء التبديل بشكل سريع.

4- الإستعانة بحكام أجانب

سينتدب الإتحاد حكاماً أجانب لقيادة بعض المباريات في البطولة هذا الموسم، وهو ما لم يكن يحدث في السابق ولا في التاريخ، وقد ذكر أن حكاماً من أستراليا سيتم الاستعانة بهم في المباريات الحساسة.

5- الضغط على حراس المرمى في ضربات الجزاء

لن يكون متاحاً لحارس المرمى التقدم على الخط الأبيض عند تسديد ضربة الجزاء، والحارس الذي لا يلتزم بهذا التعديل يتحمل مسؤولية إعادة الضربة في حال عدم تسجيلها وصدها.

6- إستئناف اللعب

في حال توقف اللعب، لن يلجأ حكم المباراة لوضع الكرة بين لاعبين لإستئناف اللعب، وإنما تعاد الكرة للفريق الذي كانت بحوزته الكرة.

7- عقوبات للمدربين

يمنح التعديل الجديد الحكام الحق في إشهار البطاقة الصفراء في وجه المدربين، في حال دخلوا في نقاشات عقيمة معهم من شأنها أن تعطل سير المباراة، أو قاموا بتصرفات غاضبة من القرارات تستدعي عقوبتهم.

8- فض الشراكة في حال تساوي فريقين

في حال تساوي فريقين في ترتيب المسابقة، سيتم اللجوء لفارق الأهداف، وفي حال التساوي فإن المواجهات المباشرة هي التي ستحسم لقب الدوري في النهاية.

9- تغيير مواعيد المباريات

تم تغيير مواعيد إنطلاق المباريات، وإدخال تعديل بحيث تنطلق المباريات عشية يوم السبت بحدود الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساءاً (بتوقيت القاهرة) وتقام مباريات أخرى في وقت مبكر في الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لضمان مشاهدة أكبر قدر ممكن من قبل عشاق الكرة الإنجليزية في شتى أنحاء العالم.

هذه هي التغييرات الجديدة التي سوف تتبطق هذا العام علي بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.