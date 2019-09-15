موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الابطال والقناة الناقلة

يبحث الكثيرون عن موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال، إذ يشارك ليفربول في دوري ابطال اوروبا دور المجموعات، ويقع نادي ليفربول في المجموعة الخامسة مع نادي نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وكذلك نادي جينك البلجيكي، ويحاول نادي ليفربول الحصول على المركز الأول أو الثاني، وذلك حتى يتمكن من استكمال المشوار وخوض دور الـ 16، والذي من المقرر له أن يبدأ فبراير القادم 2020، ومن خلال مقالنا يمكنكم التعرف على موعد مباراة الريدز القادمة في دوري الابطال والقناة الناقلة.







موعد مباراة ليفربول القادمة والقناة الناقلة







يلعب نادي ليفربول مباراته القادمة ضد نادي نابولي إيطاليا، وهي المباراة التي تأتي ضمن الجولة الأولى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة ذهاب يستضيف فيها ملعب سان باولو في نابولي بإيطاليا نادي الريدز.

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول × نابولي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة beIN SPORTS HD1

مباراة ليفربول ضد نابولي

يخشى ليفربول مواجهة نابولي وهي مباراته الأولى في دور المجموعات، وذلك على الرغم من أن الريدز لم يخسر في دور المجموعات سوى مرة واحدة كانت في 2012-2013، وذلك في المباراة التي خاضها ضد تشيلسي.







وجدير بالذكر تمكن فريق ليفربول من الفوز في دوري أبطال أوروبا والفوز باللقب 6 مرات، ويمتلك الريدز تاريخ طويل وممتد في الفوز، إذ تمكن من إحراز أول لقب له في عام 1976-1977، وكانت المرة الثانية له في الموسم التالي 1977-1978.