موعد مباراة عُمان ضد أفغانستان القادمة 2019 في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

متى موعد مباراة عمان وأفغانستان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 ومتى موعد مباراة عمان القادمة في تصفيات المونديال أسئلة كثيرة تشغل تفكير كل جماهير كرة القدم في سلطنة عمان، وكما قدمنا جدول ترتيب مجموعة عمان في تصفيات مونديال 2022 نقدم لكم كل الاخبار عن تلك المقابلة المرتقبة، ويلتقي المنتخب العماني الأول مع نظيره منتخب أفغانستان، يوم 10 أكتوبر 2019 القادم، ومباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، تقام المباراة على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط.







جدول ترتيب مجموعة عمان الخامسة في تصفيات كأس العالم قبل موعد مباراة عمان وأفغانستان القادمة، يتصدره المنتخب القطري وله أربع نقاط من مباراتين، الأحمر العماني يأتي في المركز الثاني وله ثلاث نقاط ولعب مباراة واحدة، منتخب أفغانستان ثالثا وله ثلاث نقاط من مباراتين، الهند في المركز الرابع برصيد نقطة، وبنجلاديش في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

موعد مباراة عمان ضد أفغانستان القادمة في تصفيات آسيا المزدوجة







يذكر أن منتخب عمان بدأ مشوار التصفيات بالفوز خارج الديار على منتخب الهند بنتيجة 2-1، ويبحث عن الفوز على أفغانستان للوصول للنقطة السادسة والعلامة الكاملة، يقود الأحمر العماني المدير الفني الهولندي أروين كومان، تنقل مباراة عمان القادمة قناة عمان الرياضية وقنوات الكأس، موعد مباراة عمان وأفغانستان القادمة يوم 10-10-2019 سيكون عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت عمان.