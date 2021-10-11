القنوات الناقلة وموعد مباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 بين سوريا ولبنان، تقام المباراة بين سوريا ولبنان على ملعب الملك عبد الله الثاني الأردني مساء الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

ترتيب المنتخب السوري

يدخل المنتخب السوري المباراة بدافع الفوز بعدما خسر من منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من الجولة الثالثة من المنافسة.

في مباراته الرابعة في تصفيات كأس العالم، يجلس المنتخب السوري في النصف السفلي من المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة فقط، ويأمل المنتخب السوري الحصول على بطاقة التأهل للمونديال، أو الحصول على المركز الثالث، والتأهل إلى مباراة المحلق الآسيوي.

ترتيب المنتخب اللبناني

من ناحية أخرى، فإن الفريق اللبناني في موقع أقوى من نظيره السوري، متعادلاً مع الإمارات والعراق، وخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية، وضع المنتخب اللبناني في المركز الرابع في المجموعة الأولى قبل مواجهته المرتقبة مع نظيره السوري.

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موعد مباراة سوريا ولبنان

تقام مباراة سوريا ولبنان مساء الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7 مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق، والساعة 7 مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان

مباراة سوريا ولبنان سيتم بثها مباشرة على قناة SSC 5، وسيقوم المعلق فهد الدريبي بالتعليق على أحداث المباراة بالكامل، من خلال شاشة قناة SSC 5.