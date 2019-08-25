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موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الأسباني و التشكيلة المتوقعة

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الأسباني و التشكيلة المتوقعة
موعد مباراة ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الجولة الثانية، و يبحث عشان الملكي على مباريات الفريق حتي يختبرو الفريق الذي فقد الكثير من بريقة الموسم الماضي، وسيلعب ريال مدريد يوم السبت 24 / 8 / 2019، وسوف يستضيف فريق بلد الوليد على ارضه، ويبحث ريال مدريد على الفوز الثاني، بعد الفوز على فريق سيلتافيغو الجولة الماضية 3 _ 1 الذي تالق فية الفريق و ظهر بصورة ترضي المشجعين، و سوف يلعب المدرب زيدان  بالفريق المعتاد و الحرس القديم، وسيكون عدت تغيرات بسبب الغيابات .

بطاقة المباراة

يستضيف ريال مدريد على ملعبه (سانتياغو بيرنابيو) فريق بلد الوليد، في الدوري الأسباني من الجولة الثانية في الليغا، يوم السبت الموافق 24 _ أغسطس _ 2019 ، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية و فلسطين و الأردن، و السابعة بتوقيت مصر، و ستنقل على قناة beIN SPORTS HD 3 و beIN SPORTS HD 2 FR.

التشكيلة المتوقعة

يستعد المدرب بتقديم أفضل أداء ممكن لإزالة الشكوك حول أداء الفريق في موسم التحضيرات، و يستعيد خدمات الوافد الجديد الظهير الأيمن ميندي، الذي تعرض لإصابة في الشهر الماضي، و أيضاً الاعب الموقوف داني كارفاخال بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في ظل الاصابات العديدة للاعبين الفريق و أبرزهم النجم هازارد و اسينسيو الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في التحضيرات، و بغياب نجمة الأول الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم و أوروبي لوكا مودريتش الذي تعرض لطرد في المباراة السابقة، و سيبدأ بالتشكيلة المعتادة 4_3_3 .

تيبو كورتوا

مارسيلو _ سيرخيو راموس _ رافاييل فاران _ داني كارفاخال

ايسكو _ كاسيميرو _ توني كروس

فينيسيوس جونيور  _ كريم بنزيما _ غاريث بيل

 

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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