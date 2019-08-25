موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الأسباني و التشكيلة المتوقعة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني الجولة الثانية، و يبحث عشان الملكي على مباريات الفريق حتي يختبرو الفريق الذي فقد الكثير من بريقة الموسم الماضي، وسيلعب ريال مدريد يوم السبت 24 / 8 / 2019، وسوف يستضيف فريق بلد الوليد على ارضه، ويبحث ريال مدريد على الفوز الثاني، بعد الفوز على فريق سيلتافيغو الجولة الماضية 3 _ 1 الذي تالق فية الفريق و ظهر بصورة ترضي المشجعين، و سوف يلعب المدرب زيدان بالفريق المعتاد و الحرس القديم، وسيكون عدت تغيرات بسبب الغيابات .

بطاقة المباراة

يستضيف ريال مدريد على ملعبه (سانتياغو بيرنابيو) فريق بلد الوليد، في الدوري الأسباني من الجولة الثانية في الليغا، يوم السبت الموافق 24 _ أغسطس _ 2019 ، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية و فلسطين و الأردن، و السابعة بتوقيت مصر، و ستنقل على قناة beIN SPORTS HD 3 و beIN SPORTS HD 2 FR.

التشكيلة المتوقعة

يستعد المدرب بتقديم أفضل أداء ممكن لإزالة الشكوك حول أداء الفريق في موسم التحضيرات، و يستعيد خدمات الوافد الجديد الظهير الأيمن ميندي، الذي تعرض لإصابة في الشهر الماضي، و أيضاً الاعب الموقوف داني كارفاخال بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في ظل الاصابات العديدة للاعبين الفريق و أبرزهم النجم هازارد و اسينسيو الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في التحضيرات، و بغياب نجمة الأول الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم و أوروبي لوكا مودريتش الذي تعرض لطرد في المباراة السابقة، و سيبدأ بالتشكيلة المعتادة 4_3_3 .

تيبو كورتوا

مارسيلو _ سيرخيو راموس _ رافاييل فاران _ داني كارفاخال

ايسكو _ كاسيميرو _ توني كروس

فينيسيوس جونيور _ كريم بنزيما _ غاريث بيل

← إقرأ أيضاً: