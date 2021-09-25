موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها.

يترقب مشجعو الدوري الإنجليزي بفارغ الصبر موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، خاصة وأن مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي اليوم سيكون لها تأثير كبير على جدول المقدمة، حيث يريد تشيلسي الحفاظ على الصدارة في الجدول، خاصة أن البلوز يدركون أن الخسارة اليوم قد تجبرهم على الخروج من المربع الذهبي، إذا حصل كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وبرايتون ومانشستر سيتي على ثلاث نقاط في هذه الجولة، بينما يلعب مانشستر سيتي اليوم على أمل الحصول على النقطة الثالثة عشرة ودخول المربع الذهبي.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.

تقام مباراة الجولة السادسة بين تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن أن يحدد موعد المباراة شكل المنافسة في الدوري الإنجليزي، خاصة وأن السيتي لا يريد خسارة المزيد من النقاط بعد فترة خسارة غير متوقعة أمام توتنهام في الجولة الأولى وتعادل سلبي مع ساوثهامبتون في جولة الدوري الممتاز قبل الجولة الحالية.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.

توقيت مصر – توقيت السودان – توقيت ليبيا >> الواحدة والنصف صباحاً

الجزائر الساعة 12:30 ظهرًا

والمغرب الساعة 12:30 ظهرًا

والتوقيت التونسي الساعة 12:30 ظهرًا.

بتوقيت السعودية الثانية والنصف مساءا

بتوقيت سوريا والعراق والأردن والكويت وقطر >>الثانية ةوالنصف مساءً.

في الإمارات العربية المتحدة -الثالثة والنصف مساءً.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

اهتمام وسائل الإعلام من جانب القنوات التي تبث مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، خاصة وأن المباراة هي الأبرز والأكثر أهمية في الجولة الحالية من البطولة الإنجليزية، خاصة تشيلسي الذي بدأ الموسم بطريقة فريدة.

ونتيجة لذلك ، تعتبر مباراة اليوم حاسمة لكلا الجانبين، وسيتم بثها على قناة بي إن سبورت 1، مع تعليق رؤوف خليف.

اليوم ، يواجه مانشستر سيتي تشيلسي، الذي يضم أفضل خطوط دفاعية وهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز، تنازل الفريقان عن هدف واحد هذا الموسم ، لكن تشيلسي سجل 12 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي أحد عشر هدفًا، نتيجة لذلك، ستشهد مباراة البلوز والسيتي إثارة كبيرة بين فريقين من أكثر الفرق هيمنة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم من حيث الهجوم والدفاع.