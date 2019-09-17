فى لقاء من العيار الثقيل، يلتقى نادى برشلونة الأسبانى سيد أندية اوروبا وأسبانيا، بفريق بروسيا دورتموند الألماني، فى افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات، من بطولة دورى أبطال أوروبا، البطولة الأقوى والأكثر تنافسية فى تاريخ الأندية فى العالم.







قرعة دور المجموعات

بعد إعلان قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا، وقع نادى برشلونة الأسبانى، ونادى انتر ميلان الإيطالي، ونالدى بروسيا دورتموند الألمانى، ونادى سلافيا براغ البلجيكي، مع بعضهم البعض فى مجموعة واحدة، والتى تعد المجموعة الأقوى والأكثر تنافسية، بين كل مجموعات البطولة، حيث يلتقي فى الجولة الأولى كلا من فريق برشلونة مع فريق بروسيا دورتموند، وفريق انتر ميلان مع فريق سلافيا براغ.







مشوار برشلونة فى دوري أبطال أوروبا 2018-2019

كان فريق برشلونة فى الموسم الماضى من دورى أبطال أوروبا، قد بدأ البطولة بخطا ثابتة، فتأهل من دور المجموعات متصدراً مجموعته، إلى دور ال16 لملاقاة نادى ليون الفرنسي، ليتعادل فى مباراة الذهاب 0-0 فى فرنسا، ويتأهل إلى دور ال8 بعد فوزه فى مباراة العودة فى أسبانيا بنتيجة 5-1، ليلاقى فريق مانشستر يونايتد فى دور ال8، ويستطيع الفوز فى مباراة الذهاب فى انجلترا 1-0، ويفوز أيضا فى مباراة العودة فى أسبانيا بنتيجة 3-0، ليتأهل إلي الدور قبل النهائى لملاقاة فريق ليفربول الإنجليزى، وينتصر عليه فى مباراة الذهاب فى أسبانيا بنتيجة 3-0، لتزداد طموحات الفريق فى التأهل، ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان، فقد استطاع فريق ليفربول الفوز على برشلونة فى انجلترا، بنتيجة 4-0 ليتأهل ليفربول للنهائى.

موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

يستضيف نادى بروسيا دورتموند نادى برشلونة الأسبانى، يوم الثلاثاء الموافق 17 – 9 – 2019 على استاد “سيغنل إيدونا بارك” فى ألمانيا، فى تمام الساعة التاسة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قنوات “بين سبورت” المشفرة.