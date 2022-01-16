موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة والقنوات الناقلة

محمود حامد محمود

ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة والقنوات الناقلة

يتطلع المارد الأحمر بقيادة مدربه بيتسو موسيماني إلى تعويض التعادل أمام الجونة بدون أهداف، في أولى مبارياته بالإضافة إلى تجريب العديد من نجوم النادي الشباب.

وفي الجانب الآخر يسعى النادي الإسماعيلي بقيادة مدربه خوان براون، أن المباراة تكون بمثابة نقطة إنطلاق وانسجام بين اللاعبين والظهور بقوة في الدوري، ومنه إلى التقدم في ترتيب البطولة.

وكان الإسماعيلي والمقاولون قد تصدروا المجموعة الثانية بثلاث نقاط لكل منهما، بينما تعادل الأهلي والجونة بنقطة لكل منهما، ولم يحصد البنك الأهلي وسموحه أي نقاط ليحتل المركز الخامس والسادس في المجموعة.

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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة

يعتبر يوم الإثنين الموافق 17 يناير موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

المباراة الأهلي والإسماعيلي
البطولة بطولة كأس الرابطة للمحترفين
موعد المباراة الإثنين 17 يناير 2021 الساعة الثانية والنصف ظهرًا
القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل قناة أون تايم سبورت الفضائية المباراة بجانب التردد الأرضي، كما يوفر موقع نجوم مصرية لعشاق كرة القدم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

والجدير بالذكر أن موسيماني يعاني من العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الأهلي، سواء بمشاركة اللاعبين مع منتخب بلادهم في كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون، وهم التونسي علي معلول واليو ديانج، بالإضافة إلى تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر، وهم: محمد الشناوي ومحمد شريف وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، فضلًا عن إصابة المغربي بدر بانون وأكرم توفيق، وإعارة محمود كهربا للدوري التركي.

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محمود حامد محمود

طالب بكلية آداب لغة عربية جامعة قناة السويس
صحفي بالعديد من المواقع الإخبارية


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