موعد مباراة الأهلي المصري و الدحيل القطري في كأس العالم للأندية
يستعد النادي الأهلي المصري لخوض أولي مباريات مونديال كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالثلاثية ( الدوري المصري و كأس مصر و البطولة الإفريقية)، حيث يشارك الاهلي في البطولة بعد غياب دام ل 7 سنوات عام منذ عام 2013 الماضي ، و سوف يلاقي فريق البلد المضيف ( الدحيل القطري) ، و في هذا المقال سوف نقوم بالعرض على حضراتكم موعد المباراة و القنوات الناقلة لها.
قائمة الأهلي التي سافرت إلى قطر
قام الاهلي باستدعاء كافة نجومه للسفر إلي قطر و ذلك تتويجاً لجهودهم في الفوز ببطولة أفريقيا الغائبة عن النادي منذ عام 2013 ، و يترأس بعثة النادي الأهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب و جاءت قائمة اللاعبين التالي سافرت إلى قطر كالتالي:
حراسة المرمى
(محمد الشناوي – علي لطفي –مصطفى شوبير)
الدفاع
(بدر بانون – أيمن أشرف –علي معلول- سعد الدين سمير – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام _ محمود وحيد)
خط الوسط
(أليو ديانج –حمدي فتحي – عمرو السولية –أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة –محمود كهربا –طاهر محمد طاهر – حسين الشحات –وليد سليمان –جونيور أجايي).
الهجوم
(والتر بواليا – مروان محسن –محمد شريف_ صلاح محسن).
التشكيل المتوقع لفريق الأهلي المصري
من المتوقع ألا يبدأ الأهلي مجازفاً في هذه المباراه و أن يبدأ المباراة بتشكيلة متوازنة لإيقاف خطورة فريق الدحيل القطري حيث سوف تكون أبرز ملامح التشكيل المتوقع لفريق الأهلي المصري هو :
محمد الشناوي في حراسة المرمى ، بدر بانون و ايمن اشرف في قلب الدفاع ، علي معلول باك شمال ، محمد هاني ( في حالة تعافيه من الإصابة ) أو أحمد رمضان بيكهام باك يمين ، في منتصف الملعب عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي افشة ، و على الأطراف يلعب طاهر محمد طاهر و حسين الشحات و في قلب الهجوم محمد شريف.
موعد مباراة الاهلي و الدحيل القطري
يستهل الأهلي المصري أولي مباريات كأس العالم للأندية لعام 2020 المقامة على الملاعب القطرية أمام فريق الدولة المستضيفة للبطولة ( الدحيل) اليوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير لعام 2021 في تمام الساعة السابعة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة حيث سيلاقي الأهلي المصري نظيره القطري علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة الدوحة، بالزي البديل المكون من التيشيرت الرمادي و الشورت الأسود، بينما سوف يلعب الفريق المضيف الدحيل بالزي الأساسي (الأحمر الكامل)، و سوف يلاقي الفريق الفائز فريق بايرن ميونيخ في مرحلة نصف النهائي.
القنوات الناقله لمباراة الأهلي و الدحيل
سوف يتم عرض المباراة على قنوات be in sport المفتوحة علي التردد التالي :
- التردد 12765 أو 11054.
- الإستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4
كما سيتم إذاعة المباراة علي قناة الكأس الرياضية على الترددات التالية :
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد 11919.
- الاستقطاب أفقي.
- معامل الترميز 27500.
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