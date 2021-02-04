موعد مباراة الأهلي المصري و الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض أولي مباريات مونديال كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالثلاثية ( الدوري المصري و كأس مصر و البطولة الإفريقية)، حيث يشارك الاهلي في البطولة بعد غياب دام ل 7 سنوات عام منذ عام 2013 الماضي ، و سوف يلاقي فريق البلد المضيف ( الدحيل القطري) ، و في هذا المقال سوف نقوم بالعرض على حضراتكم موعد المباراة و القنوات الناقلة لها.

قائمة الأهلي التي سافرت إلى قطر

قام الاهلي باستدعاء كافة نجومه للسفر إلي قطر و ذلك تتويجاً لجهودهم في الفوز ببطولة أفريقيا الغائبة عن النادي منذ عام 2013 ، و يترأس بعثة النادي الأهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب و جاءت قائمة اللاعبين التالي سافرت إلى قطر كالتالي:

حراسة المرمى

(محمد الشناوي – علي لطفي –مصطفى شوبير)

الدفاع

(بدر بانون – أيمن أشرف –علي معلول- سعد الدين سمير – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام _ محمود وحيد)

خط الوسط

(أليو ديانج –حمدي فتحي – عمرو السولية –أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة –محمود كهربا –طاهر محمد طاهر – حسين الشحات –وليد سليمان –جونيور أجايي).

الهجوم

(والتر بواليا – مروان محسن –محمد شريف_ صلاح محسن).

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي المصري

من المتوقع ألا يبدأ الأهلي مجازفاً في هذه المباراه و أن يبدأ المباراة بتشكيلة متوازنة لإيقاف خطورة فريق الدحيل القطري حيث سوف تكون أبرز ملامح التشكيل المتوقع لفريق الأهلي المصري هو :

محمد الشناوي في حراسة المرمى ، بدر بانون و ايمن اشرف في قلب الدفاع ، علي معلول باك شمال ، محمد هاني ( في حالة تعافيه من الإصابة ) أو أحمد رمضان بيكهام باك يمين ، في منتصف الملعب عمرو السولية و حمدي فتحي و محمد مجدي افشة ، و على الأطراف يلعب طاهر محمد طاهر و حسين الشحات و في قلب الهجوم محمد شريف.

موعد مباراة الاهلي و الدحيل القطري

يستهل الأهلي المصري أولي مباريات كأس العالم للأندية لعام 2020 المقامة على الملاعب القطرية أمام فريق الدولة المستضيفة للبطولة ( الدحيل) اليوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير لعام 2021 في تمام الساعة السابعة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة حيث سيلاقي الأهلي المصري نظيره القطري علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة الدوحة، بالزي البديل المكون من التيشيرت الرمادي و الشورت الأسود، بينما سوف يلعب الفريق المضيف الدحيل بالزي الأساسي (الأحمر الكامل)، و سوف يلاقي الفريق الفائز فريق بايرن ميونيخ في مرحلة نصف النهائي.

القنوات الناقله لمباراة الأهلي و الدحيل

سوف يتم عرض المباراة على قنوات be in sport المفتوحة علي التردد التالي :

التردد 12765 أو 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4

كما سيتم إذاعة المباراة علي قناة الكأس الرياضية على الترددات التالية :

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11919.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

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