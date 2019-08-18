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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام اطلع برة في دوري أبطال أفريقيا..لقاء العودة

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام اطلع برة في دوري أبطال أفريقيا..لقاء العودة
الأهلي ضد اطلع برة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام فريق اطلع برة في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا لقاء الإياب في الدور التمهيدي، جدير بالذكر أن الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب أمام اطلع برة والذي أُقيم في استاد برج العرب برباعية نظيفة، وافتتح الأهداف علي معلول في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، وأضاف الهدف الثاني والثالث وليد أزارو، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 93.

موعد مباراة الأهلي واطلع برة القادمة

من المُقرر إقامة مباراة الأهلي واطلع برة القادمة لقاء العودة يوم الجمعة القادمة الموافق 23 أغسطس 2019 في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون المباراة مُذاعة عبر شاشة أون سبورت بشكل حصري، وسوف تُقام المباراة أيضاً في استاد برج العرب الذي أُقيم فيه مباراة الذهاب، وانتهي بفوز الأهلي 4-0.

المباراةالمناسبةالتوقيت
الأهلي ضد اطلع برةلقاء العودة دوري أبطال أفريقيا
  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • 18:00 بتوقيت مصر.
  • 19:00 بتوقيت السعودية.

نتيجة مباراة الأهلي السابقة

خاض الأهلي مساء يوم السبت لقاء في إطار مباريات كأس مصر دور ال 16 أمام بيراميدز واستطاع فريق الأهرام أن يهزم الأهلي للمرة الثالثة على التوالي 1-0 بعدما أحرز ايريك تراوري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعد تمريرة رضية من الجبهة اليمني عن طريق عبده لمالا، يُذكر أيضاً أن أزارو قد أهدر فرصة هدف مُحقق في الدقيقة 33 بتسديدة غير متقنة، ليتأهل بيراميدز رسمياً لدور ال 8 ويواجه حرس الحدود المباراة القادمة.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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