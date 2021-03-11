مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 والقنوات الناقلة

بواسطة أسامة مقلد

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات والبطولات على المستوى المحلي والدولي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 والقنوات الناقلة

وبعد عودة الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، بشكل يومي المباريات الهامة، بفارغ الصبر، وتتجه أنظارهم نحو السهرات الكروية الخالصة التي تشهد مواجهات من العيار الثقيل في مختلف البطولات.

وفي هذا السياق نستعرض جدول مواعيد مباريات اليوم حسب توقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة التي ستقوم ببث المباريات.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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