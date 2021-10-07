مواعيد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات كأس العالم

موعد مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات كأس العالم واحدة من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل محبي ومشجعي كرة القدم في الوطن العربي أجمع، خاصة أن كأس العالم هي البطولة الأقوى على مستوى المنتخبات، والتي يحلم كل منتخب عربي في الحصول على شرف المشاركة فيها، والتي يتم لعبها مرة كل 4 سنوات، ولذلك فإن المشاركة في تلك البطولة أمر هام جدًا لأغلب المنتخبات العربية التي تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول للبطولة.

ويعتبر اليوم الخميس واحد من الأيام الشيقة والمهمة لجماهير الكرة العربية في الوطن العربي، حيث شهد اليوم الكثير من المباريات على مستوى تصفيات كأس العالم للأندية، سواء داخل قارة أفريقيا أو داخل قارة آسيا، ومن خلال هذا المقال نرصد لكم أبرز مباريات المنتخبات العربية اليوم في تصفيات كأس العالم.

موعد مباريات المنتخبات العربية الأفريقية في تصفيات كأس العالم

على مستوى أفريقيا، فيوجد مباراة هامة جدًا اليوم في لمنتخب تونس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث يواجه منتخب تونس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية نظيره منتخب موريتانيا في واحدة من المباريات المثيرة والمهمة بين الفريقين.

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ويطمح منتخب تونس بدوره إلى التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم، خاصة وأنه يمتلك الكثير من اللاعبين المتميزين القادرين على صناعة الفارق مع الفريق.

مباراة تونس ضد موريتانيا الملعب الاولمبي حمادي العقربي- الساعة التاسعة مساء

موعد مباريات المنتخبات العربية الآسيوية في كأس العالم

وعلى مستوى قارة آسيا فيوجد العديد من المباريات الهامة اليوم فيما يتعلق بالمنتخبات العربية، حيث يواجه منتخب عمان اليوم نظيره منتخب أستراليا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب إيران في تمام الساعة السابعة إلا ربع.

وفي مواجهة مرتقبة أيضا يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني في مواجهة حاسمة ومثيرة بين الفريقين يستضيفها ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق بتوقيت مصر والسابعة وثلاث دقائق بتوقيت المملكة، فيما يستضيف منتخب العراق نظيره اللبناني في الرابعة والنصف عصر اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.